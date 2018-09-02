《花甲》女星不眠不休拍戲養家 難得回鄉崩潰：全家吸毒

2018年09月02日 13:07 中時電子報 吳品瑤

戲劇作品《花甲男孩轉大人》不僅收視率亮眼，更在今年金鐘獎入圍超過10項，該劇演員群也因此大紅一波，其中，飾演「四嬸」的女星楊瓊華，精湛演技讓人印象深刻，其實她在戲劇圈耕耘已久，辛苦接戲賺來的錢幾乎都拿回去照顧原生家庭，沒想到買新屋給家裡卻被媽媽嫌，甚至難得有空檔抽空回家鄉，赫然發現「全家人都在吸毒」。

楊瓊華近來作客《命運好好玩》節目，談到工作與家庭，她說身為長女從小就被灌輸「家裡就靠你了」的觀念，後來成了演員，她相當珍惜這份工作，沒日沒夜拍戲，最辛苦時白天上課、晚上跟假日拍戲，甚至有時5天才能睡上一覺，楊瓊華努力有了代價，才20出頭就給家裡買了棟新房，沒想到帶著房屋合約回家，竟被媽媽嫌「妳做演員就賺那麼一點？」、「這風水不好我不喜歡」，讓她相當難過。

不僅買房被嫌，楊瓊華發現媽媽經常用奇怪的理由跟她要錢，一次還討10萬、20萬，甚至連男友都被騷擾，某天她抽空回家一趟，一進門就聞到一股怪味，媽媽、弟弟、妹妹也都看起來怪怪的，才發現全家人不僅會賭博還染上毒癮。

事後她試著將媽媽帶回台北照顧，希望把她導回正軌，只有一個要求，就是要她別跟南部家鄉那邊的人有牽連，一天願意拿4、5萬給媽媽，沒想到母親仍是如無底洞般討錢，還隨便把陌生友人帶回家，甚至把女兒的電話給債主，這樣楊瓊華心死，最終她親手報警，讓媽媽跟弟妹都入獄，沒想到妹妹入獄前騎車自撞木箱，明明是可復原的傷，然醫生表示可能她吸了不好的東西，最終楊瓊華只能忍痛同意拔管，至於母親，她不僅吸毒還涉嫌販毒，楊瓊華被問到媽媽要關多久？她忍不住飆淚說道：「她這輩子不要出來了」。

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(中時電子報)