北農改建案藏冷鏈外銷 他轟吳音寧：根本沒基礎知識

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(資料照,杜宜諳攝)

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中時電子報

北農總經理吳音寧最近為了北農市場改建案，又惹毛了台北市長柯文哲，檢視吳音寧的版本，除了擴大賣場面積、挑高高度、減少餐廳、大禮堂外，還有建立完整冷鏈運送將來搞外銷。對此，農業從事人員「Lin Bay好油」表示，台北市是消費地，非產地，講外銷這句話的，代表根本沒有任何基礎知識可言。

Lin Bay好油在臉書上說，吳音寧的市場改建版本，有幫北農建立完整冷鏈運送，才有辦法搞進一步的外銷；會講這種話，代表根本沒有任何基礎知識可言，如果要做外銷當然在產地集貨就好，蔬果的主要產地在哪？當然在台中以南，要出口直接在產地冷藏櫃拖到集理貨場採後處理完裝貨，然後拉到高雄港出去不就好了。

Lin Bay好油表示，在中南部收成，然後拉到北農拍賣後處理再裝櫃，然後又運到高雄港出口？他接受記訪問時舉例說，今年鳳梨出口3萬多噸，5千多個貨櫃，哪一個從北農拍賣集貨出口？痛批，對於現況的理解低到一個不可思議的程度，台北市是消費地，消費地最多的是進口的櫃子拉來卸櫃，不是出口的櫃子拉來裝櫃。

網友留言， 「她有意見就循正式管道建言，不是在那邊放話試風向」、「果菜出口集散中心都不應該是在台北市裡面啊」、「直接在拍賣市場買了運出去其他國家這種事，大多適用於貨量很小的情況，而且運費成本也很高。再說變動性也很大，對想長久經營穩定獲利的貿易商來說不合算。」

(中時電子報)

文章來源：Lin bay 好油臉書

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