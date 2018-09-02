前行政院發言人孫立群11月接掌奧會秘書長

前行政院發言人孫立群(中間白衣)，預定11月1日接掌中華奧會秘書長，亞運期間和體育署長高俊雄(藍衣白帽)在場館替中華隊加油。(黃邱倫攝)

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中時電子報
／雅加達報導

這次中華隊遠征雅加達-巨港參加2018年亞運會，突然看到一位熟悉的人穿梭在各各場館為中華健兒加油打氣，仔細一問才知道前行政院發言人孫立群即將在11月1日接掌中華奧會秘書長一職。孫立群表示，個人雖然是體育門外漢，但他最擅長的就是國際事務，有信心擔任好這個職務，並且勇於幫台灣運動員發聲。

中華奧會主席林鴻道(中)聘請前行政院發言人孫立群(左後方)擔任秘書長。(黃邱倫攝)

其實孫立群早在幾個月前就已擔任中華奧會的顧問，這次他來到亞運賽場，只見到他每到一個場館就會翻開手冊，了解選手的資料，比賽過程中也會不斷地替選手加油，甚至站起來吶喊，一點都沒有架子。

準備接掌中華奧會秘書長的孫立群，在亞運期間不斷進出場館為選手加油，而且還拿起手冊瞭解選手資訊。(黃邱倫攝)

孫立群說，「現在的我也是體育人，更是奧會家族的一分子，會在這段時間好好熟悉體育這個環境，並且多方請益，尤其奧會的角色除了體育外，還包含了兩岸以及國際事務，這方面就是我比較熟悉的部分，此外，我們還要努力把政治因素降到最低，最重要的就是保障選手參賽權益，讓他們可以無後顧之憂在國際舞台奪取最佳成績。」

不論是在學校任教，或是在政府機關，孫立群可說是經驗相當豐富，如今跨界到體育，即便是菜鳥如他，仍有著雄心抱負，就看他接下來如何帶領中華奧會走出一番新氣象。

(中時電子報)

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