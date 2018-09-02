台南驚見「天坑」食車 初判大雨沖刷加管線問題

台南市安南區城西路出現貨車掉入道路坑洞內，工務局啟動吊車吊出受困貨車。（程炳璋翻攝）

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東區崇明路與崇明四街口出現道路坍塌，貨車掉入坍塌坑洞內。（程炳璋翻攝）

台南市1日深夜至2日上午，安南區與東區道路連續塌陷，台南市公務局緊急開挖會勘，初判為大雨沖刷路基，加上地下管線破裂問題引起，將加強檢視附近道路，避免「天坑食車」狀況重演。

台南市安南區城西街垃圾車專用道1日深夜才發生道路塌陷，1部運送清除廢棄物的貨車掉入坑洞內，台南市工務局2日一早正忙於將車吊起開挖檢視，東區崇明路與崇明四街口隨即又發生貨車陷入道路坑洞狀況，工務單位人員在趕赴東區察看，兩邊疲於奔命。

各自遭遇「天坑食車」狀況的陳姓、楊姓兩位貨車司機皆未受傷，但都在驚嚇中逃離駕駛座。

台南市區道路6月才連續出現坍塌，造成機車騎士掉入坑洞受傷狀況，台南市工務局一度啟動「透地雷達」檢測土壤密度，號稱可有效預知馬路地下狀況，進而防止塌陷，但歷經822豪雨以來，全市道路仍到處塌陷，大小坑洞出現1700多處，市中心6區就有300多處道路坍塌案件。其中出現4處大型坑洞，包括1日、2日造成的貨車受困案件。

台南市工務局局長蘇金安表示，1日、2日連續出現的貨車陷坑案，主要是因大雨沖刷路基，加上地下管線破裂原因，道路下方土壤流失，造成塌陷問題，目前工務單位將開挖檢視原因。

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