中非論壇前夕 陸黨媒澄清對雙方關係的誤解

友善列印
旺報
呂佳蓉

在中非合作論壇北京峰會於3日舉行前夕，大陸官媒人民日報2日報導「關於中非關係的種種誤解 是時候澄清一下了」一一澄清外界有關於陸方與非洲國家的種種誤解，包含中非合作是平和合作；對於外界認為大陸貸款造成非洲債務陷阱，事實上是不實之詞；認為陸方在非洲推行新殖民主義是純屬汙衊；以及中非合作是要牽制西方則為臆測。

有關中非合作是平和合作方面，報導指出，中國對非援建的鐵路、公路、學校、醫院等，對改善當地人生活，幫助非洲發展做出了巨大貢獻。然而，也有人質疑，中非合作是陸方不計成本「撒錢」，做「虧本買賣」。但另一個事實是，大陸幫助非洲的行動，更帶來了實實在在的「回報」，譬如汶川特大地震發生後，非洲國家紛紛伸出援手，有的國家自己也不富裕、人口不到200萬，卻向地震災區慷慨捐出200萬歐元，相當於人均1歐元。

對於外界認為大陸貸款造成非洲債務陷阱，報導指出，從實際效果看，大陸對非投融資有效改善了當地經濟環境，增加了民眾收入，是一種「造血金融式」的貸款。譬如，蒙內鐵路的建設，就為肯亞創造了4.6萬個就業機會，使貨物運輸成本下降近80%，帶動了沿線區域的發展與繁榮。陸方也很關注自身資金安全。在具體合作項目上，都會嚴格審核其經濟社會效益可行性，確保項目效益和借貸方的償債能力。

對於認為陸方在非洲推行新殖民主義是純屬汙衊，報導指出，大陸在自身還很貧窮落後的時候，就支持非洲發展。數十年來，無保留的將發展經驗和先進技術傳授給非洲，並始終堅持不干涉他國內政、不附加任何政治條件。

有關中非合作是要牽制西方則為臆測，報導說，這種臆測背後，依然是典型的霸權主義思維。在這些人看來，非洲還是西方的傳統地盤和勢力範圍。「已所不欲，勿施於人」，與非洲大陸有過相似命運的中國，又怎會去謀求「主導」非洲？

(旺報 )

美加貿易談判破局 川普嗆：大不… 出征冰上絲路　陸「天恩」輪完成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。