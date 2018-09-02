中非論壇前夕 陸黨媒澄清對雙方關係的誤解

2018年09月02日 13:40 旺報 呂佳蓉

在中非合作論壇北京峰會於3日舉行前夕，大陸官媒人民日報2日報導「關於中非關係的種種誤解 是時候澄清一下了」一一澄清外界有關於陸方與非洲國家的種種誤解，包含中非合作是平和合作；對於外界認為大陸貸款造成非洲債務陷阱，事實上是不實之詞；認為陸方在非洲推行新殖民主義是純屬汙衊；以及中非合作是要牽制西方則為臆測。

有關中非合作是平和合作方面，報導指出，中國對非援建的鐵路、公路、學校、醫院等，對改善當地人生活，幫助非洲發展做出了巨大貢獻。然而，也有人質疑，中非合作是陸方不計成本「撒錢」，做「虧本買賣」。但另一個事實是，大陸幫助非洲的行動，更帶來了實實在在的「回報」，譬如汶川特大地震發生後，非洲國家紛紛伸出援手，有的國家自己也不富裕、人口不到200萬，卻向地震災區慷慨捐出200萬歐元，相當於人均1歐元。

對於外界認為大陸貸款造成非洲債務陷阱，報導指出，從實際效果看，大陸對非投融資有效改善了當地經濟環境，增加了民眾收入，是一種「造血金融式」的貸款。譬如，蒙內鐵路的建設，就為肯亞創造了4.6萬個就業機會，使貨物運輸成本下降近80%，帶動了沿線區域的發展與繁榮。陸方也很關注自身資金安全。在具體合作項目上，都會嚴格審核其經濟社會效益可行性，確保項目效益和借貸方的償債能力。

對於認為陸方在非洲推行新殖民主義是純屬汙衊，報導指出，大陸在自身還很貧窮落後的時候，就支持非洲發展。數十年來，無保留的將發展經驗和先進技術傳授給非洲，並始終堅持不干涉他國內政、不附加任何政治條件。

有關中非合作是要牽制西方則為臆測，報導說，這種臆測背後，依然是典型的霸權主義思維。在這些人看來，非洲還是西方的傳統地盤和勢力範圍。「已所不欲，勿施於人」，與非洲大陸有過相似命運的中國，又怎會去謀求「主導」非洲？

(旺報 )