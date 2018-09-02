周休二日何處去？石碇老街小旅行正夯

2018年09月02日 13:36 中時 葉書宏

新北市石碇區公所與石碇觀光協會9月6日至11月25日舉辦「石碇老街小旅行活動」，邀請民眾大手牽小手，一起來體驗山城風光，石碇境內有淡蘭吊橋、石頭屋、百年遠光打鐵舖、老街、王氏豆腐、許家手工麵線、阿嬤麻糬等，都值得民眾一遊。

淡蘭吊橋橫跨石碇溪，是石碇古道的終點，若沿著吊橋、古道可以直通石碇老街，沿途有王氏豆腐，每每都有大排長龍的人潮；老街內有間雜貨店，販賣有名的許家手工麵線，麵線Q彈。

另外，雜貨店旁的陳記豆腐冰淇淋與豆腐提拉米蘇更讓人嘴巴停不下來，進到不見天街，石頭屋、百年遠光打鐵舖是不能錯過的景點，一甲子的榮鳳茗茶與新北十大伴手禮的阿嬤麻糬，可以讓遊客買買伴手禮、嚐嚐石碇小吃。

民眾若沿著石碇溪畔除了觀賞潺潺流水，滿溪小魚，還可以在石碇吊腳樓遇見襪子娃娃體驗手作的歡樂感動，以及各種在地陶藝文化與旅客分享；走到河岸的煤炭礦車橋，就能俯瞰整個石碇山城河岸，聽著溪流唱歌都是一種享受。

民眾沿著烏塗溪親山步道往上走，溪谷風情秀麗，往上的北宜路方向通往永安里就是翡翠水庫、八卦茶園、鱷魚島等秘境，不管是清晨的日出雲海，還是黃昏的彩霞迷霧，都有不同的山城風貌。

石碇區公所表示，9月開始與石碇觀光協會合作，推出「石碇老街小旅行」活動，藉由1日輕旅行活動，吸引民眾參訪石碇，透過在地導覽老師解說，配合文創職人教學，了解山城生活樂趣，與石碇從古至今的歷史與變遷，再者，石碇離都會區不遠，非常適合都市人輕旅遊。

(中時 )