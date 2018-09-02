915大婚在即 柯佳嬿爆婚前焦慮症

2018年09月02日 13:58 中時 洪秀瑛

柯佳嬿分享老公笑著睡著的漏網鏡頭，十分甜蜜。（取自臉書）

兩人先前在日本拍婚紗照。（有聲娛樂提供）

婚紗照充滿文青風。（有聲娛樂提供）

婚紗照充滿文青風。（有聲娛樂提供）

謝坤達及金鐘視后柯佳嬿去年登記結婚，15日將在萬豪酒店席開35桌與親友分享喜悅，夫妻倆日前重回第一次甜蜜之旅京都拍婚紗照，由攝影大師蘇益良操刀，唯美婚紗照充滿古典優雅氣息，除了典雅、甜美、俏皮，還有文青風格，鏡頭裡捕捉2人當年在定情地走過的愛情足跡。

柯佳嬿最近和張書豪忙拍新電視劇《重婚大作戰》，又忙籌備婚禮，她今凌晨在臉書分享心情，提到有婚前焦慮症：「這幾個月邊拍戲邊準備婚禮，其實有點焦慮，我什麼都想管，又沒辦法什麼都管到，有些事我不懂，想管也管不了。時間有點太剛好，剛好到我沒有多餘的時間可以放空一下，腦袋裡太多東西在轉沒停過。怕婚禮沒顧好，怕角色沒演好，新戲的劇本卻已經拿在手上沒多少時間準備。」

她進一步說，「有時候忍不住問自己，到底是為了什麼呢？身旁的朋友們都說，這什麼問題啊，是值得的，現在的一切將來都會是很美好的回憶。是吧，我相信。將來，這過程說起來會是一個又一個故事。這陣子感謝許多朋友的接濟（咦）自告奮勇的舉手說可以幫忙，真的很感謝你們，不然我可能會崩潰。現在只希望戲可以順利的拍完，婚禮上能夠開心的吃飯啊。我想念京都的那個下午，你在飯店笑著睡著。我當時覺得如果世界就這樣毀滅了，我應該也不會有什麼遺憾了吧。但是，天，婚禮還沒到呢」。

(中時 )