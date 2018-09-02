北市警暑期破獲毒品案 較去年成長近二成

2018年09月02日 14:08 中時 謝明俊

警方加強擴大臨檢。〔警方提供〕

台北市刑大毒緝中心分析全市毒品犯罪可能熱點。〔警方提供〕

暑假正式結束，台北市警局為防範學子在暑期因好奇沾染毒品，結合安居專案，進行全面毒品掃蕩，查獲案件及人數，均較去年同期增加近二成，展現比過去有更強的查緝效能。

台北市警局表示，為有效打擊各項犯罪問題，台北市刑大毒緝中心統整全市各類刑案檢舉情資與查緝結果，建立大數據資料庫，分析各項犯罪發生熱區與時段，作為本局各單位犯罪預防與查緝的參考。

毒緝中心指出，在毒品犯罪上，警方以地理資訊及連結分析等方式，找出地圖上呈現案件高發生密集位置，作為本局列管轄內「高風險涉毒場所」、「民眾舉發涉毒場所」、「易查獲毒品案件之路段」，分析結果共計有91處；搭配高發生風險時段，本局據以規劃週邊巡邏線，設立盤查、路檢點，以高見警率與嚴密監控方式，警告毒品犯罪者切莫蠢動，並消弭與查緝可能的毒品犯罪。

毒緝中心表示，暑假期間，警方為維護廣大市民與莘莘學子安全，避免因好奇或不慎接觸毒品，進而沉淪毒海，本局配合「安居緝毒」專案，推動毒品掃蕩工作，共計破獲各類毒品案件1805件、1849人，較去年同期增加19.9%及18.2%，展現高度查緝效能。

其中，除對列管易查獲毒品路段，編排巡邏與路檢點，亦對列管涉毒處所，執行擴大臨檢263次，合計共查獲毒品案件825件、831人，約占全局查獲量的45.7%，顯示本局大數據資料分析正確性與對緝毒工作之幫助性。

台北市警局並積極拜訪里長、社區管委會、學校及家長會，推廣全民共同拒毒理念，並納入熱心民眾建立反毒通報網，截至8月，共建立反毒通報網93個，計有通訊群組數112個、參與民眾1,427名，希冀民眾參與後，提供生活周遭尚可能隱藏的治安問題與方向，讓警方協助解決，在現有基礎上，再提升本市市民更安全無虞的生活空間。

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(中時 )