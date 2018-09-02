咘咘大眼萌照 迷你版賈靜雯底加

2018年09月02日 14:31 中時 洪秀瑛

咘咘8月生日。（取自臉書）

一家人幸福。（取自臉書）

修杰楷近來忙於拍新戲《浮士德遊戲2》，因為早出晚歸，沒有太多時間陪伴一對女兒，他今凌晨在臉書po出女兒照片，水汪汪大眼睛萌翻一票網友，笑稱「咘咘和Bo妞根本就是迷你版的修賈夫妻呀」。

他寫道：「早上出門你們還沒醒，收工回家你們也都睡了。好多天沒有時間陪伴你們兩個小傢伙，只能看看之前的照片來想妳們兩個臭小妞⋯」，更標記自己的心願「希望今天能早收工回家陪妳們」，滿滿都是為人父想念兒女的心情。

賈靜雯日前則提到自己每天不斷學習適合的教育方式，她分享女兒咘咘的生日續集小故事：「咘姐對ㄋㄟㄋㄟ有很強的依賴，所以在生日前一個月，我們就一直鼓勵她在生日當天把奶給戒了。她也開心自己即將長大1歲，所以信誓旦旦的保證當天就不喝奶了。結果⋯到了當晚她就大崩潰的要她的奶瓶，我抱她在懷裡，讓她盡情的哭～然後不停的跟她說媽媽懂她的傷心及想念吸奶瓶的感覺，但是我們要當個說話算話的孩子不是嗎？！」

賈靜雯說，咘咘雖然還是傷心大哭，哭到她媽媽都出來斥訓她這個當媽的很殘忍，「但我的目的只有一個～就是要當個『說話要算話』的寶貝。我不知道這慘忍對不對，我只知道我堅持的態度一定對她有影響」，她說讓女兒生日當晚大哭，她其實很心疼呢」。

(中時 )