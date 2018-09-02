昔淚訴天王花心 陶喆舊愛如今挺7月孕肚沒人讓座

2018年09月02日 14:35 中時電子報 吳品瑤

港星岑潔儀2010年被拍到跟樂壇天王陶喆在酒吧熱吻，戀情因而曝光，然兩人交往僅數月就告吹，當時女方淚訴天王腳踏多條船是個「花心大蘿蔔」，所幸之後兩人各自嫁娶，岑潔儀2012年嫁給馬來西亞富商Dixon Chin，婚後育有3歲兒子「Damian」，現在肚子裡還懷了一個寶寶，婚姻幸福美滿。

岑潔儀嫁入豪門升格當媽，但卻對民眾有一點抱怨，她在IG貼出扁嘴搭車照，委屈要大家「別做低頭族」，身為貴婦的她，日前特地去坐地鐵，表示上一胎7個月時也有搭乘，當時是想試試看會不會有人讓座給大肚子的她，「答案是：沒有的」，甚至在月台上行走時，還有人嫌她走得慢，「不停在我後面發岀吱吱隻隻的声音」，讓她相當傻眼。

這一回，懷了二胎的岑潔儀不死心又想試試看，於是又挑了懷孕7個月時來搭地鐵，至於有沒有人讓座？「答案是：大家自己看」，照片中的她，挺著明顯大肚、手拉拉環，扁著一張嘴站在車廂中間，旁邊座位滿滿都是人，大家似乎都低著頭在看手機，讓岑潔儀大嘆：「其實不讓坐沒關係的，但不要跟我搶位子坐嘛」、「可能有公公婆婆需要坐呢」，宅男女神孫慧雪也心有戚戚焉來留言，透露自己先前懷孕時搭車，不但沒位子坐，還被人用手推開，不小心撞到孕肚。

(中時電子報)