昔淚訴天王花心 陶喆舊愛如今挺7月孕肚沒人讓座

陶喆舊愛岑潔儀懷胎7月搭地鐵，非但沒被讓座，甚至還被搶走座位。(取材自岑潔儀IG)

友善列印
中時電子報

港星岑潔儀2010年被拍到跟樂壇天王陶喆在酒吧熱吻，戀情因而曝光，然兩人交往僅數月就告吹，當時女方淚訴天王腳踏多條船是個「花心大蘿蔔」，所幸之後兩人各自嫁娶，岑潔儀2012年嫁給馬來西亞富商Dixon Chin，婚後育有3歲兒子「Damian」，現在肚子裡還懷了一個寶寶，婚姻幸福美滿。

岑潔儀嫁入豪門升格當媽，但卻對民眾有一點抱怨，她在IG貼出扁嘴搭車照，委屈要大家「別做低頭族」，身為貴婦的她，日前特地去坐地鐵，表示上一胎7個月時也有搭乘，當時是想試試看會不會有人讓座給大肚子的她，「答案是：沒有的」，甚至在月台上行走時，還有人嫌她走得慢，「不停在我後面發岀吱吱隻隻的声音」，讓她相當傻眼。

這一回，懷了二胎的岑潔儀不死心又想試試看，於是又挑了懷孕7個月時來搭地鐵，至於有沒有人讓座？「答案是：大家自己看」，照片中的她，挺著明顯大肚、手拉拉環，扁著一張嘴站在車廂中間，旁邊座位滿滿都是人，大家似乎都低著頭在看手機，讓岑潔儀大嘆：「其實不讓坐沒關係的，但不要跟我搶位子坐嘛」、「可能有公公婆婆需要坐呢」，宅男女神孫慧雪也心有戚戚焉來留言，透露自己先前懷孕時搭車，不但沒位子坐，還被人用手推開，不小心撞到孕肚。

(中時電子報)

咘咘大眼萌照 迷你版賈靜雯底加 吳宗憲要鹿希派演唱會後「滾」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。