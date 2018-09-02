丁守中再批徐佳青失言 「民進黨全黨靜默令人不齒」

2018年09月02日 14:43 旺報 潘維庭

先前民進黨副秘書長徐佳青在政論節目稱八二三砲戰是「只是國共兩黨打仗」，國民黨台北市長參選人丁守中批評這是「荒唐言論」，尤其在九三軍人節前夕，看到八二三老兵們群起控訴這番無知發言對他們的傷害，更是讓人鼻酸。

丁守中解釋，九三為什麼是軍人節？因為九月二日這一天，是日本在密蘇里號受降的日子，這代表太平洋戰爭終於結束，然後政府訂九月三日為「抗戰勝利紀念日」，因為抗戰勝利，九三才叫軍人節。

丁守中表示，這是400萬條中國軍人用生命換來的，裡面還有268位中華民國的國軍將軍。身為三軍統帥的蔡英文總統懂嗎？「如果沒有這個軍人節，台灣獨立？做夢！台灣會徹底成為日本殖民地。這些歷史，徐佳青懂嗎？民進黨懂嗎？」

他指出，在台海對峙的年代，更是因為大批國軍弟兄們以鮮血捍衛最前線，加上金馬同胞們的犧牲，才換來台灣本島的繁榮與穩定，沒有這批老兵，沒有國軍的付出，哪來今天的台灣、今日的民進黨？

丁守中稱，這些老兵不爭名、不爭利，不分省籍黨派，真正以生命捍衛台灣的尊嚴與價值，卻被民進黨如此無情地傷害，看到蔡英文刻意缺席今年八二三砲戰的60周年紀念活動，對當年的國軍官兵、遺族家屬真是情何以堪，「尤其明明是嚴重的失言，千夫所指，徐佳青卻毫無悔意、毫無反應，只說媒體斷章取義，民進黨則全黨靜默，更讓人不齒。」

丁守中呼籲，「徐佳青副秘書長，沒人對你斷章取義，對國軍保家衛國的歷史斷章取義就是你，傷害國軍弟兄與老兵們尊嚴的也是你。快點道歉下台吧！」

(旺報 )