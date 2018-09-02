身分證字號藏尊爵暗碼？網曝：「真天龍人」是Ｙ字頭

2018年09月02日 14:38 中時電子報 戴安瑋

身分證字號前面都有個英文字母，該英文字母是戶籍地縣市簡碼，有網友表示，身分證字號的英文字母決定了一個人尊爵的程度，哪個英文字母才會顯得最尊爵？引起網友熱議，有鄉民留言說，其實「身分證開頭是Y的，才是正港天龍人啊！」該網友並po出蔣中正的身分證證明。

原po在ptt上說，身份證上的英文字母，由出生時的戶籍地決定，身分證字號的英文字母決定了一個人尊爵的程度，多數人都希望活得尊爵，可是要是哪個英文字母才會顯得最尊爵，究竟是神奇房價臺北市的A、慶記海景台中市的B、路窄古城台男市的D、幸福低薪高雄市的E、父愛不愛的新北市的F、機場機捷桃園市的H、還是剩下的基隆C、宜欄G、嘉市I、竹縣J、 苗粟K、南投M、彰化N、竹市O、雲淋P、嘉縣Q、屏東T、花連U、台東V、全門W、膨湖X、媽祖Z、身分證字號英文字母要是什麼才尊爵?

他並說，有人說陽明山的Y才是真天龍人 可是1967年就已經廢除了 有Y的大概已經是活化石了，引起熱議，有鄉民說po圖說，蔣中正的身份證字號是「Y10000001」整個就超級狂的啊！原來身分證Y竟然是代表了「陽明山」、「Y開頭的才是真天龍人好嘛」。

還有鄉民說，「Y最屌，已絕版」、「Y開頭的才厲害，陽明山管理局發出」、「什麼！我以為我A字頭就是正統天龍人」、「A開頭的有什麼了不起 有比Y開頭的強嗎？」也有鄉民說，「我爸Y開頭的啦！但我F」、「我媽是Y我算天龍人嗎」、「我爸媽開頭是Y，我是A」。

(中時電子報)