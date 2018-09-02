台南》高思博、黃健庭同框 向玉井鄉親爭取支持

2018年09月02日 15:01 中時 李其樺

黃健庭分享台東鳳梨成功外銷大陸的經驗。（李其樺攝）

高思博（右）2日上午在玉井農會舉辦座談會，黃健庭特別到場支持。（李其樺攝）＿

國民黨台南市長參選人高思博2日上午走訪玉井農會，向民眾拜票爭取支持，台東縣長黃健庭特別陪同，以鳳梨行銷大陸的成功案例，希望年底選民支持高思博，替台南帶來改變。

高思博表示，新北市果菜市場是全台蔬菜和水果進口量最大的市場，近日他前往參訪，看到北部強大的消費力，如果南北能夠合作，結合南部蔬果產地和北部消費力，未來農漁民遇到天災就不用煩惱農產品通路。

高思博承諾，如果未來他能夠當選台南市長，會增設和大陸互動的國際專責單位，讓台南的農產品都能夠外銷到大陸和海外市場，讓農友從此不用看天吃飯。

黃健庭表示，今年台灣鳳梨生產過剩，台東鳳梨比西部其他縣市還慢，他與大陸福建省官方聯繫，對方承諾收購台東鳳梨，一共收購460餘噸產自台東的鳳梨，且都是以1公斤20元以上的價格收購，還比台灣鳳梨市場價格1斤11到15元的價格還高，對台東農民幫助很大。

黃健庭表示，他再台東縣長8年任內旅館民宿從5千多間成長為1萬間以上，今年台東熱氣球活動吸引90萬人參加，加上農產品外銷大陸，都是不容易的做到的成績，若下任縣長國民黨失去執政，恐怕這些成果再也維持不了。拜託民眾支持高思博，讓20年來沒進步的台南也有改變機會。

(中時 )