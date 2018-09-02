怕了！ 麥當勞9／12買一送一改成分批發放

2018年09月02日 14:42 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「大麥克之亂」造成麥當勞昨(1)日全面店休一日，不少消費者就抱怨，本想用麥當勞報報APP內的優惠券，卻無店可用，對此，麥當勞也祭出新方案，只要APP會員在9月12日設定天氣提醒並點擊領取，即可獲得「四塊麥克雞塊買一送一」優惠券，不過麥當勞深怕再度出現像大麥克之亂那樣的情況，因此訂出新的配套方案，此次的買一送一活動將會從12日起分為五周，按照會員手機末碼依序發放。

根據蘋果報導指出，麥當勞此次買一送一優惠，必須要在9月5日前註冊「麥當勞報報APP」，優惠從9月12日開始，從手機末碼為0或1的會員開始，只要成功設定天氣提醒並點擊「點我拿驚喜」，即可獲得「四塊麥克雞塊買一送一」優惠券，之後依序為9月19日、9月26日、每次隔週週三都會發放優惠券，活動於10月10日結束活動，這波的優惠券則有3天兌換期限，比起僅限一日購買，就可避免人潮過於集中。

另外，麥當勞也強調，會選擇用手機末碼依序發放優惠券代僅限9月12日當天發送，就是希望可以達到分流的效果，因為大麥克買一送一活動，造成了部分消費者、員工的困擾，為了要避免集中在一日全部發送，又再引起大排長龍的狀況，才會改用手機末碼分流隔週發放。

麥當勞也提醒會員需在9月5日前註冊或是確認有升級為2.1版，確保能點擊領取到優惠券，至於領取「四塊麥克雞塊買一送一」優惠劵的新規則，將會在明日上午10時於麥當勞抱抱APP再次提醒會員。

(中時電子報)