注意！高雄正興國中傳登革熱疫情 校外人士禁入

2018年09月02日 14:51 中時 柯宗緯

正興國中傳教職員感染登革熱，學校張貼公告禁止校外人士進入。（柯宗緯攝）

正興國中避免登革熱疫情擴散，進行噴藥防治作業。（柯宗緯翻攝）

三民區安發里有一例登革熱確診個案，防疫人員在社區進行噴藥。（柯宗緯翻攝）

高市登革熱疫情蠢蠢欲動，本土個案確診3例，其中2例在三民區寶龍、安發里，日前傳出鄰近的正興國中教職員登革熱快篩呈陽性反應，但後經PCR檢驗為陰性，需再待9月6日二次採驗，目前雖無立即傳播威脅，但為防堵疫情擴散，疾管單位實施噴藥，校方也在門口張貼公告，考量民眾安全，禁止校外人士進入，但明（3）日將正常上課。

正興國中校方在大門口張貼重要公告，「最近下雨不斷，恐滋生登革熱病媒蚊，學校已積極進行災後復原及防疫工作，懇請到校運動散步的社區朋友暫時勿進入校園，讓學生安心上課，共同做好環境維護工作，感謝您的合作」，但今早仍有民眾強行進入，「攔也攔不住」。

高市教育局指出，由於8月29日有兩例確診，分別於寶龍里及安發里，目前暫時不開放校外人士進入。而正興國中教職員疑似感染登革熱，29日當天共計106名教職員配合抽血快篩，其中有名教職員隔日被通知陽性反應，住進民生醫院隔離，31日下午經由PCR檢驗為陰性，不過需等9月6日二次採驗，才能確定是否排除。

教育局表示，29日起至31日校園進行噴藥防治作業，同時發放師生每人一罐防蚊液，也呼籲社區民眾不要逕行闖入校園，以免影響噴藥工作，及避免交叉感染，至於明天則正常上班課。

衛生局疾管處長潘炤穎，該名教職員快篩陽性有潛在傳播可能性，進一步檢驗無傳播風險，疑似個案須做二次採檢，而目前校園相對安全，無確診個案。

潘炤穎指出，但學校所在社區有2位登革熱確診個案，擔心社區有擴散傳染風險，再經連續降雨，病媒蚊密度會提升，已擴大檢查病媒蚊及噴藥，全面防堵疫情，並加強校園門禁措施，直到疫情控制穩定。

衛生局強調，目前民族國小、正興國中師生無人感染登革熱，若有人散布不實疫情，將依《傳染病防治法》重罰50萬元。而過去以來，也尚無因登革熱疫情停課情形。

(中時 )