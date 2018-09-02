三寶騎士逆向上國道飆23公里 粉碎性骨折還得坐牢

楊姓女子逆向騎上國道，在內側車道與車輛碰撞。（徐養齡翻攝）

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中時

楊姓女子今年3月晚間騎機車回家，竟逆向騎上國道內側，一路狂飆23公里，遭閃避不及的倒楣駕駛迎頭撞上，楊女當場重摔，造成骨盆粉碎性骨折等傷，雖幸運撿回一命，卻被查出是酒駕，新竹地院判這名三寶駕駛3個月有期徒刑。

40歲楊姓女子今年3月3日傍晚在龍潭某釣蝦場飲酒後，準備騎機車回家，不料竟大搖大擺騎上國道三號北上車道，一路逆向騎在快車道，由於天色已入夜，路過駕駛嚇得急忙煞車閃避，導致4輛車因此發生車禍。

國道警方獲報後趕緊出動攔截，但因楊女高速騎在內側車道，警車全被她閃過，行經86.2公里處，撞上閃避不及的陳姓女子轎車，楊女當場撞飛到車道上，全身多處骨折，陳女車頭左側也幾乎全毀，幸未受傷。

楊女送醫後幸運撿回一命，但仍有左側骨盆粉碎性骨折、左下肢嚴重撕裂傷併軟組織壞死、頭部外傷併硬腦膜下血腫等重傷，經抽血檢驗酒精濃度，測出她酒測值高達0.74毫克，簡直是名副其實的「移動式神主牌」。

儘管楊女傷勢不輕，警方仍將她依公共危險罪嫌送辦，檢方開偵查庭時，她也坦承犯行，檢察官聲請簡易判決處刑。

地院法官審理後，痛斥楊女酒駕還逆向上國道，損己又害人，審酌她本身受傷也不輕，依公共危險罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

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(中時 )

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