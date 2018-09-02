國民黨治水不幫忙？丁守中：民進黨治水失敗要徹底檢討

2018年09月02日 14:59 中時電子報 綜合報導

蔡英文總統昨天到彰化輔選時批評反對黨「反改革」，南台豪雨淹大水不幫忙。不過國民黨台北市長參選人丁守中則反批，從這次水患來看，過去中央投資上千億元的治水專案，結果中南部卻都淹到水裡面，治水預算完全沒有成效。因此在野黨的責任就是嚴格監督，當然要徹底檢討、追究失敗責任。

丁守中辦公室提供

對於蔡英文說會再增加民進黨籍彰化縣長魏明谷預算新台幣一千億，丁守中則痛批，南部大水，過去治水預算好像丟到水裡面去，完全沒有好的成效，不知錢花到哪裡去，現在又去幫魏明谷造勢，完全就是變相買票的行為。

丁守中辦公室提供

國民黨台北市長參選人丁守中今早前往玉成公園，參加國民黨南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中市長授旗典禮，包括南港內湖區市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲，以及市議員參選人游淑慧、李明賢等人均陪同參與。這也是國民黨市議員繼大安文山、中山大同兩區之後，再度合體與丁守中一同造勢，現場誓師氣氛熱烈。

至於市長柯文哲陣營指目前對選戰沒有很積極進行，就在「等丁、姚自爆」，丁守中則說，台北市政府的政策裡面就自爆一大堆，團隊也是自爆一大堆，甚至爆出一大堆爆粗口的話，強推認同卡也根本是「說一套做一套」，大家都沒有很大認同，因此柯文哲自己自爆得更多。

(中時電子報)