國民黨治水不幫忙？丁守中：民進黨治水失敗要徹底檢討

丁守中辦公室提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

蔡英文總統昨天到彰化輔選時批評反對黨「反改革」，南台豪雨淹大水不幫忙。不過國民黨台北市長參選人丁守中則反批，從這次水患來看，過去中央投資上千億元的治水專案，結果中南部卻都淹到水裡面，治水預算完全沒有成效。因此在野黨的責任就是嚴格監督，當然要徹底檢討、追究失敗責任。

丁守中辦公室提供

對於蔡英文說會再增加民進黨籍彰化縣長魏明谷預算新台幣一千億，丁守中則痛批，南部大水，過去治水預算好像丟到水裡面去，完全沒有好的成效，不知錢花到哪裡去，現在又去幫魏明谷造勢，完全就是變相買票的行為。

丁守中辦公室提供

國民黨台北市長參選人丁守中今早前往玉成公園，參加國民黨南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中市長授旗典禮，包括南港內湖區市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲，以及市議員參選人游淑慧、李明賢等人均陪同參與。這也是國民黨市議員繼大安文山、中山大同兩區之後，再度合體與丁守中一同造勢，現場誓師氣氛熱烈。

至於市長柯文哲陣營指目前對選戰沒有很積極進行，就在「等丁、姚自爆」，丁守中則說，台北市政府的政策裡面就自爆一大堆，團隊也是自爆一大堆，甚至爆出一大堆爆粗口的話，強推認同卡也根本是「說一套做一套」，大家都沒有很大認同，因此柯文哲自己自爆得更多。

(中時電子報)

桃園》馬英九陪陳學聖掃街拜票 … 苗栗》輔選徐定禎 賴清德口誤連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。