美網》「絕地大師」般的表現 費德勒給後輩上一課

瑞士網球名將費德勒，是許多年輕後輩場上場下的學習榜樣。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
澳洲23歲年輕選手基瑞歐斯年輕氣盛，常常容易有不當發言或舉止，2018美網男單32強賽，直落三不敵費德勒，讓他從中收獲不少。(美聯社)

2018美國網球公開賽，37歲瑞士名將費德勒（Roger Federer）在2日的男單32強賽事，以6：4、6：1、7：5解決澳洲23歲新生代好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios），費爸精湛的球技，猶如指導門下徒弟的絕地大師，讓基瑞歐斯甘拜下風。

「我認為，我和費德勒是很不一樣的角色。」基瑞歐斯賽後這麼說，場上場下他常不按牌理出牌、展現引人爭議的言行，「費德勒待人處事、比賽的方式，很值得作為我的學習榜樣，例如他在球場上的翩翩風度。我不想改變自己太多，但我真的願意仿效他一些舉止，他是任何想從事職業網球運動的人，必須師法的終極榜樣。」

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這樣的恭維出自基瑞歐斯嘴哩，真的挺陌生的，而費德勒球場的應對，更令基瑞歐斯佩服，第三盤雙方5：5平手，第11局費德勒40：15領先，基瑞歐斯試圖要用過網急墜球搶分，不過時機不對，最終沒有順利得分，基瑞歐斯遭到費德勒破發，並付出輸掉比賽的代價。

「很多人告訴我，『你的職業生涯想達到什麼樣的成就？』我會回答還不是很滿意，就算已經在職業網壇奮戰4年，我仍有很多進步空間，甚至還沒有達到什麼成就，我自認應該要有比現在更好的成績。」

基瑞歐斯繼續說：「就像我說的，還是心理層面的問題，要是有教練、心理上的優秀指導，我想應該還有很多爆發的空間。」

漫長的旅程，需要跨出第一步才能前進，或許被費德勒重擊的這一課，就是基瑞歐斯邁向成長的第一步。

(中時電子報)

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