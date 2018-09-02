藍綠算什麼！蔡詩萍悼楊偉中：您做到一位父親該做的事

2018年09月02日 15:13 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中，上月30日為救溺水的女兒，不幸溺斃庫克群島，突如其來消息，讓外界相當震驚，和他是多年好友的作家蔡詩萍，也在臉書悼念「您做到了一位父親該做的事」。

蔡詩萍透露不久前才邀請楊偉中來上他的廣播節目，但因為撞到錄影，約好改天來，『怎麼就突然「走了」』，他知道對方是出名的疼女兒，所以完全能理解「為救愛女而身亡」，但還是讓他相當震驚，他也憶起和楊偉中熟識的淵源，除了兩人太太都曾是主播，還有在馬英久當政時期，兩人因緣際會同陣營一陣子。

蔡詩萍也表示欣楊偉中本土、偏左的立場，所以他因為藍綠之間的轉換，成為被議論焦點，蔡詩萍也能理解，『我們一輩子的人生，總要付出「選擇的代價」，但唯一不該變的，應該是我們對家人，對妻小的承諾吧，藍綠算什麼，您永遠是您女兒的父親』，他認為對方已經做到父親、老公該做的事，「好走，老友！」

蔡詩萍臉書全文：

<寫給偉中，您做到了一位父親該做的事>

入睡前，躺在床上看書，書煒突然神色不佳的過來，說楊偉中在庫克島旅遊溺斃，是為了救女兒落水！我嚇了一跳，不久前才要請他來廣播聊聊，他說剛好撞上錄影，改個時間來；且這兩天我才在他臉書上看他貼文要全家去旅行，怎麼就突然「走了」！

他疼愛女兒是有名的，為救愛女而身亡，我完全能理解，不過，人生這麼容易就「意外身故」！也未免太，太叫人驚詫了吧！

我跟偉中認識好一陣子，一則，他美麗妻子跟我太太書煒，同為電視台主播圈，年齡相近，都可以聊在一起。身為她們的老公，我們自然相識。

另則，我跟偉中，都在馬英久當政時期，因緣際會，各自幫了不同的忙，他投身黨職，我側身幕後，也算同一陣營一陣子。

三則，他一向本土、偏左的立場，我很欣賞。雖然，我並未投身工運，但長期以來，自由左派的閱讀興趣，與認知選擇，使我們算是可以聊天的對象。

四則，我們的太太看似嬌滴滴的主播，實則卻是獨立自主的現代女人，我們同為「主播老公」，飲水自知、點滴在心，也是我們互相打趣的話題。

他之所以引發話題，成為被議論的焦點，關鍵在藍綠之間的轉換，但身為他君子之交的朋友，我亦理解。

當初國民黨的馬金找他，根本是一段「奇緣」，也算馬當權之際，試圖走出國民黨窠臼的「出奇兵」的思維；某種程度上，我被找去當2008大選的總部發言人，亦可算是這套思維的產物吧！

可惜，整體的國民黨文化，並未脫胎換骨，本土偏左的思維，從未在國民黨內生過根，紮過營，馬金一離任，這段「奇緣」也必告終。

楊偉中的苦悶，其實不意外。終馬英久任期之內，國民黨的黨產議題，無解（終於要政黨輪替後任人宰割！）；國民黨的本土與統派之分歧，無解（之後的換柱風波只是註腳！）；國民黨內兩岸政策的擺脫紅頂商人之困，無解（太陽花運動與連勝文出線選台北市長是壓垮駱駝的兩根稻草！）。當初，類似楊偉中這樣的人，進入國民黨，或成為藍營，面對八年之後的一事無成，怎不氣餒！怎不憤怨！

就政治立場、本土思維而言，偉中終究是與藍營沒fu的。只是這一來一往之間的「因誤會而結合」，「因了解而分手」，則不免要讓他受傷。甚至，連帶的，他的曾被馬重用的妻子，也要被拖下水，遭到藍營無情的的批判、甚至惡意攻訐，這也是他要付出的代價吧！

我幾次碰到他，隨意聊聊，他雖不改靦腆，溫柔的笑顏，但心底仍不免是寞落的。

而我，在驚聞他的驟逝後，則第一時間回想到數年前，我們幾家人輕鬆到金門度假，當時彼此女兒皆小，還可兩個父親，各自攜女抱在膝上，喝酒吃飯聊天，長談許久，聊什麼，早忘了。不過，如今回想，頗有〈蘭亭集序〉裡，「夫人之相與，、、雖取捨萬殊，靜躁不同，當其欣於所遇，暫得於己，快然自足，曾不知老之將至。」的自由自在之感。

而今，楊偉中的爭議，都將隨著他搶救愛女而身亡的意外，逐漸遠颺。

但我會記得他笑起來靦腆的樣子，以及，我們撫摸著愛女，縱橫笑論的那一天。

我們一輩子的人生，總要付出「選擇的代價」，但唯一不該變的，應該是我們對家人，對妻小的承諾吧！

左翼思維的偉中，一定會同意左翼文豪魯迅那句名言：「冷眉橫對千夫指，俯首甘為孺子牛。」藍綠算什麼，您永遠是您女兒的父親。

偉中，您做到了一位父親，一位老公該做的事。我會懷念您的，一輩子。

好走，老友！

(中時電子報)