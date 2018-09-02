台中》盧團隊轟小英包庇林佳龍涉賄 卓冠廷批抹黑

2018年09月02日 15:30 中時 盧金足

台中市政府新聞局長卓冠廷回擊強調，台中市長林佳龍與團隊會打一場正向的選戰，遺憾盧陣營惡意扭曲事實，市民會唾棄這樣的低劣行為。（盧金足攝）

民進黨主席蔡英文1日到中台灣助選站台，中午與台中市長林佳龍競選團隊舉行便當會。國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營2日質疑蔡英文包庇涉及賄選的林佳龍，呼籲人民做司法後盾。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷反擊表示，林佳龍與團隊會打一場正向的選戰，遺憾對手以毀謗來刷存在感，相信市民會唾棄這樣的低劣行為。

盧陣營發言人張又仁表示，日前國民黨文傳會與盧秀燕競選辦公室發言人團隊曾呼籲檢調立即介入偵辦，要求民進黨中央反省這樣的人適合代表民進黨參選，民進黨中央有反省這樣的人適合代表民進黨參選嗎？

盧團隊發言人吳皇昇強調，民眾檢舉爆料，林佳龍7月前往梨山地區參加造勢，招待選民吃「海陸大餐」，林佳龍帶領市府一級主管逐桌敬酒拜託選民支持他連任，不同於「米粉炒大鍋飯」，選舉造勢的免費餐會已構成直接對價關係。

盧秀燕團隊發言人沈佑龍、蔣豐懋強調，蔡英文總統來台中為林佳龍助選，「簡直是包庇賄選！」蔡英文說這次選舉台中最重要，呼籲民進黨老老實實的選舉，呼籲市民朋友一起抓賄選，林佳龍挾龐大行政資源打壓挑戰者，還用涉及賄選的奧步拉抬自己，市民期待的乾淨選風。

面對盧陣營幾乎每日一批，卓冠廷回擊也火力全開，強調林佳龍與團隊會打一場正向的選戰，「對於盧秀燕的抹黑，市府近日已多次完整說明」，林佳龍並沒有為選舉送禮或請客，遺憾盧陣營仍持續惡意扭曲事實，相信市民會唾棄這樣的低劣行為。

卓冠廷呼籲，盧陣營不要因選情告急就開始亂噴口水、混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福，尤其，盧秀燕自選戰開始，市民迄今未見到她提出具體的政見，只有對林佳龍還有市政不斷的抹黑，期盼她早日回到選舉正軌，以政見和理念來爭取支持而非負面選舉。

「抹黑的人，我們讓他留在原地！」卓冠廷說，台中要繼續大步向前進，年底台中選舉這一仗，除關係台中能否持續進步、大步向前，相信民眾將會唾棄這種抹黑文化。期盼盧陣營盡速回到市政的討論，不要以為只靠抹黑能夠獲得選民認同。

(中時 )