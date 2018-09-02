星空聯盟尊榮會員體驗今登場 最大獎iphoneX手機

2018年09月02日 15:41 工商 張佩芬

艾力克斯談星空聯盟尊榮會員體驗。圖：張佩芬

艾力克斯長榮航空、新加坡航空、聯合航空、泰國航空、加拿大航空等所屬的星空聯盟Star Alliance，是目前全球最大的航空聯盟，為展現「更美好的機場體驗」、「更流暢的數位體驗」及「更豐富的忠誠回饋」的理念，今（9）日於信義香堤廣場舉辦「環遊星世界-2018星空聯盟尊榮會員體驗」，晚間七點前可到現場體驗與抽獎。

活動現場，不僅可體驗當一日尊榮會員，模擬機場暢行無阻的服務，更祭出知名排隊餐廳快速通關、電影票免費升等的尊榮級體驗，還可抽iphoneX手機。

活動特別邀請藝人艾力克斯、高人氣旅遊部落客青青小熊及吉米旅行攝，三位旅遊達人足跡遍佈世界各地，各有不同的旅遊喜好與體驗。艾力克斯時常帶著家人往返美加地區與台灣，除了注重孩子多元化的成長外，也相當重視旅遊的過程，身為星空聯盟尊榮會員的他，對於星空聯盟提供的五大尊榮服務更是相當讚賞。

活動現場模擬星空聯盟尊榮服務優先安檢、優先報到、貴賓室、優先登機及機艙等服務情境，讓民眾無須實際走訪機場，便能體驗同等的尊榮服務，更可拍照打卡留念！

三位旅遊達人當天引領民眾共同體驗一日尊榮會員，為活動增添不少話題性，直接點燃全場熱情氛圍。除此之外，現場所提供的客製化星空聯盟冰淇淋，以及多項好禮抽獎活動，也讓參與民眾收穫滿滿!

星空聯盟此次活動主打體驗式行銷，為了讓參與民眾更加了解五大尊榮服務內容，特別與一蘭拉麵合作，提供「快速通關」活動環節。平時假日熱門時段需至少排隊2~3小時的一蘭拉麵，抽中「快速通關」的民眾則可免去排隊等待的時間，直接進入店內用餐，備受尊榮禮遇；另一方面則與威秀影城合作提供「免費升級」活動環節，贈送影城的豪華套票，讓民眾視覺及味蕾的享受大大升級，讓民眾不用到機場也能體驗到星空聯盟的尊榮服務，此次活動安排使民眾直呼深刻感受到星空聯盟的誠意及用心。

星空聯盟秉持著以客為尊的服務，首次推出體驗式行銷活動就大受好評，活動現場除實際參與體驗外，星空聯盟更用心準備了多項好禮。包括星空聯盟客製化冰淇淋、排隊餐廳快速通關、電影票升等、獨家客製手提袋…等，更有民眾將最大獎iPhoneX 抱回家，活動現場氣氛熱烈。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務。成立以來，星空聯盟獲得市場高度的肯定與無數的獎項，包括航空運輸世界雜誌的市場領導獎，並獲商務旅行者雜誌和SKYTRAX選為最佳航空公司聯盟。

該聯盟有28家成員公司，包括亞德里亞航空、愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、ANA、韓亞航空、奧地利航空、哥倫比亞航空、巴西哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士國際航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過18,400個班次，飛往191個國家的1,300個目的地。

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