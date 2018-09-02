教育力調查 中市10指標全國第一

2018年09月02日 15:45 中時 陳世宗

台中市總排名是全國第2，僅次於台北市，顯示台中市對於教學力的提升有顯著成效，深受專家肯定。（陳世宗翻攝）

《親子天下》雜誌公布2018年全國各縣市教育力大調查結果，台中市在46個指標中有10個指標全國第1，包含行政減量及教育創新指標；總排名則是全國第2，僅次於台北市，顯示台中市對於教學力的提升有顯著成效，深受專家肯定。

《親子天下》2日在台灣大學校友會館舉行記者會，公布今年全國各縣市教育力大調查結果，並邀請台北市、台中市與金門縣政府教育局處一同與會；針對「各縣市特色、資源分配的不同，如何面對108課綱的到來」主題進行對談。

教育局長彭富源說，台中市政府積極推動行政減量，減少無關作業，讓老師把心力都投注在教學與備課上。具體策略包括減少學校評鑑項目、由教育局過濾把關減少與教學無關公文案件；另設置22個偏鄉行動視訊會議室，以減少偏鄉學校教師參與會議研習路程往返不便與耗時。

台中市在因應「108新課綱推動增能計畫」及「鼓勵教師教學創新與精進指標」成績也都是全國最高。彭富源表示「翻轉教育現場，必須先翻轉行政思維」，台中市自105年起推動由下而上、行政簡化「教師揪團共學計畫」，讓老師能自主揪團規劃自主研習活動，並積極鼓勵教師及校長專業社群蓬勃運作。

彭富源指出，「教師揪團共學計畫」共挹注1000萬，補助685個教師社群、22個跨校共備社群及20個校長課程領導社群。也支持創新教師辦理各式創新教學工作坊，翻轉教學新思維，如Edu-Buffet、夢N、數學夢想家、DFC、PBL、數學咖啡館、表達力跨領域課程社群，並打造跨校社群共備空間，透過「溫馨情境營造」提升教師專業對話與創新研究氛圍。

教育局強調，新課綱即將於明年實施，為符應新課綱教育「自發」、「互動」、「共好」的理念，讓教育現場充滿更多創新的風貌，讓孩子的未來有更多的可能。

(中時 )