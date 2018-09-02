最後7天！ 來日本銀座「Sony Aquarium 2018」體驗都市水族館之美

「Sony Aquarium 2018」五彩魚兒悠遊水族箱中，吸引路人駐足圍觀。（圖片取自朝日新聞網）

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深受小朋友喜愛的「Sony Aquarium 2018」展覽，展期至今年9月9日。（圖片取自朝日新聞網）
「Ginza Sony Park」以都市綠洲為設計理念。（圖片取自小日子Blog）
舊Sony Building拆除改建，將於2022年以全新「Ginza Sony Buliding」重現銀座。（圖片取自癮科技網站）

銀座掌握日本最新潮流風向，見證半世紀風華歲月Sony Building，位於數寄屋橋十字路口，去年3月正式解體拆除，取而代之是全新「Ginza Sony Park」，作為實驗性質垂直立體公園，讓繁忙都市人有個喘息的空間。

Ginza Sony Park現正舉辦「Sony Aquarium 2018」活動，會場內展示縱寬1.5公尺、橫長5公尺大型水槽，多達上千隻魚兒恣意悠遊於透明水箱中，包括1.2公尺長龍王鯛與裸胸鯙等，共計25種以上魚類。今年8月開展以來吸引無數旅客慕名前來，除本地居民外來自各國遊客絡繹不絕，展期至9月9日，在炎熱夏季尾端，想體驗透心涼感受旅客，可別錯過最後7天展期。

「Ginza Sony Park」保留部分舊Sony Building架構，以都市中綠洲為設計理念，加入大量綠色植栽裝飾，針對旅客喜愛植栽更提供販售服務．可帶回家再次品味Ginza Sony Park美好。館內進駐實驗型商店、充滿個性的飲食店及各式遊戲互動空間等。

Ginza Sony Park計劃案為期2年，將在2020年秋天再度關閉並施工，2022年重新以「Ginza Sony Buliding」新面貌與世人見面，未來將採共生公園型態營運。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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