嘉市汙水接管率破蛋 徐國勇：因為選出涂醒哲

市長涂醒哲、內政部長徐國勇等人一起敲破冰塊，象徵嘉市汙水下水道接管率破零。（呂妍庭攝）

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內政部長徐國勇誇嘉義市長涂醒哲以醫生專業來診治嘉義市。（呂妍庭攝）
嘉義市長涂醒哲強調嘉市汙水接管率會急起直追。（呂妍庭攝）

因工程長年延宕，嘉義市成全島唯一汙水下水道接管率0的縣市，歷經1年多工程，嘉市汙水下水道第一期管線第1標工程8月23號提前完工，今2日市府熱鬧舉行破零通水典禮，內政部長徐國勇特別稱讚市長涂醒哲以醫生角度為嘉市的健康診治，執行力一流，強調中央一定會全力配合涂醒哲，全力協助嘉市建設推動。

上午在「嘉義市汙水下水道用戶接管普及率破零通水典禮」上，徐國勇指嘉市汙水下水道工程，從開工到現在破零，「我都有參與」，指全台灣除離島外，只有嘉義市汙水下水道接管率是零，「對嘉義市很不公平」，「好佳在，4年前嘉義市民選出涂醒哲『好厲害』，現在涂醒哲讓嘉義市接管率破零，實在很不簡單」。

徐國勇說，汙水下水道要花很多錢，但市民卻看不到，所以很多首長都不願意做。涂醒哲是醫生，不但會醫病，還要醫整個都市，所以把汙水下水道列為重要工作目標，現在主幹道已經完成，接下來要做枝幹接管到家戶。第一階段做好後，就會從破零提升到12.8％，比起一些都市僅5％，嘉義市一下子就跳到中段班了。

涂醒哲說，嘉市汙水下水道工程延宕十幾年「很可惜」，他3年前上任後就開始解決問題，3期工程總經費116億元，中央補助92％，第一期工程要完成是優先完成46公里的公共管線和蓋水資源處理中心，很感謝廠商如實完成，「沒有如期，因為提前」，全台蓋最快，初期會先試營運1個月，希望每年以4％的速度增加，嘉市會急起直飛，趕上進度，相信很快就會到12％，至於工程進行期間造成的交通阻塞，也請市民體諒。

(中時 )

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