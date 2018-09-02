選舉就轉彎？蘇貞昌喊支持死刑 4年前新聞稿狠打臉

2018年09月02日 15:54 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

蘇貞昌表示應該執行死刑，國民黨新北市議員參選人葉元之翻出4年前新聞稿狠打臉。(翻攝臉書)

蔡政府上月31日首度執行死刑，殺死妻女的死囚李宏基伏法，引起社會高度關注。民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示「法院明確判決後，執行死刑也是應該。」國民黨新北市議員參選人葉元之則翻出民進黨4年前新聞稿，當時蘇貞昌明確主張廢死，葉元之痛批蘇貞昌「衝衝衝騙騙騙」，死刑立場遇到選舉就轉彎。

日前法務部執行總統蔡英文上任以來第一個死刑，蘇貞昌說，法院明確判決後，執行死刑也是應該。葉元之今(2日)在臉書PO出4年前民進黨新聞稿，時任民進黨主席的蘇貞昌批評馬政府執行死刑，目的是想轉移公民抗爭訴求的焦點。新聞稿也寫道，民進黨在過去執政後期提出逐步暫停執行死刑，並進一步修法及提出相關預防措施的計劃。

對此，葉元之指出，按照蘇貞昌的說法，蔡英文現在執行死刑，其實就是為了轉移「執政不利」的焦點，且蘇貞昌應該也認為，蔡英文已背棄過去民進黨逐步暫停執行死刑的理想。

葉元之批評，蘇貞昌這次回鍋參選，「衝衝衝變成騙騙騙」，立場前後不一、政策講不清楚，講的都是空話。至於蘇貞昌屢向對手侯友宜下辯論戰帖，葉元之表示，如果蘇貞昌要邀侯友宜辯論，請先說明清楚：支持死刑還是廢除死刑？是否支持深澳燃煤電廠？「如果都是空話，辯論再多場都沒有意義。」

(中時電子報)