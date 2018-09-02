貿易戰效應！福特取消陸製車款銷美

2018年09月02日 16:16 中時電子報 何宜玲

福特Focus Active新車登場

中美貿易戰升溫之後，連帶衍生出來的關稅效應似乎慢慢浮現了。美國福特公司今年推出的新款汽車Focus Active，因為面臨美國總統川普祭出的25%高關稅，首度對外宣布即將取消在中國製造的Focus Active新車銷往美國的計畫。這恐怕是美國企業為川普貿易政策付出代價的開始。

根據《赫芬頓郵報》(The Huffington Post)報導，美國總統川普日前再度升高中美貿易戰等級。其中，高達25%關稅首先讓美國福特汽車公司宣布，打算放棄將新款Focus Active汽車引進美國市場的計畫，因為實在無利可圖。

美國福特公司面臨25%高關稅，首度對外宣布取消在中國製造的Focus Active新車銷往美國的計畫。圖為福特汽車的商標。(圖/Shutterstock)

福特Focus Active新款車目前已經在中國和歐洲等市場銷售，原本計畫明年開始引進美國市場。但是卻面臨美國總統川普宣布課徵25%關稅，福特北美總裁Kumar Galhotra因此宣布，考慮到對財務造成負面影響，因此決定不從中國進口這款新車。

福特公司說如果按照原定計畫，將中國組裝製造的Focus Active銷往美國的話，已不再有利可圖。而這項計畫的終止預計讓福特公司至少損失每年5萬輛汽車的銷售量。

儘管依照福特公司每年銷售250萬輛汽車的數字而言，5萬輛可能只是一個小小的數字，因此Focus Active銷售計畫可能不是很重要，但對美國客戶而言，可能就少了一種選擇。對其他美國公司而言，則起了帶頭作用。

報導指出，美國汽車去年高達48%都依賴進口，即使不是進口車，也有很大比例使用外國零件。因此即使是在美國生產和銷售的汽車，未來仍會面臨進口零組件的關稅大漲，而讓汽車的整體價格飆升。

(中時電子報)