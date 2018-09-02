貿易戰效應！福特取消陸製車款銷美

川普掀起中美貿易大戰以後，美國企業開始浮現效應。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

福特Focus Active新車登場

中美貿易戰升溫之後，連帶衍生出來的關稅效應似乎慢慢浮現了。美國福特公司今年推出的新款汽車Focus Active，因為面臨美國總統川普祭出的25%高關稅，首度對外宣布即將取消在中國製造的Focus Active新車銷往美國的計畫。這恐怕是美國企業為川普貿易政策付出代價的開始。

不對等妥協！中美貿易戰的2種版本＋終局
揭幕！中非論壇聚焦投資下的3大隱患

影》瀕戰！敘空軍基地爆炸誤指遭以襲擊

根據《赫芬頓郵報》(The Huffington Post)報導，美國總統川普日前再度升高中美貿易戰等級。其中，高達25%關稅首先讓美國福特汽車公司宣布，打算放棄將新款Focus Active汽車引進美國市場的計畫，因為實在無利可圖。

美國福特公司面臨25%高關稅，首度對外宣布取消在中國製造的Focus Active新車銷往美國的計畫。圖為福特汽車的商標。(圖/Shutterstock)

福特Focus Active新款車目前已經在中國和歐洲等市場銷售，原本計畫明年開始引進美國市場。但是卻面臨美國總統川普宣布課徵25%關稅，福特北美總裁Kumar Galhotra因此宣布，考慮到對財務造成負面影響，因此決定不從中國進口這款新車。

福特公司說如果按照原定計畫，將中國組裝製造的Focus Active銷往美國的話，已不再有利可圖。而這項計畫的終止預計讓福特公司至少損失每年5萬輛汽車的銷售量。

儘管依照福特公司每年銷售250萬輛汽車的數字而言，5萬輛可能只是一個小小的數字，因此Focus Active銷售計畫可能不是很重要，但對美國客戶而言，可能就少了一種選擇。對其他美國公司而言，則起了帶頭作用。

報導指出，美國汽車去年高達48%都依賴進口，即使不是進口車，也有很大比例使用外國零件。因此即使是在美國生產和銷售的汽車，未來仍會面臨進口零組件的關稅大漲，而讓汽車的整體價格飆升。

(中時電子報)

文章來源：Ford Cancels Focus Crossover For U.S. Consumers After Trump’s Trade War Tariffs

出征冰上絲路　陸「天恩」輪完成… 日調查︰網路成癮學生人數達93萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。