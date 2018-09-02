韓團Wanna One演唱會秒殺 大學生找網路黃牛票慘被騙光零用錢

被害人與詐騙集團的對話。（胡欣男翻攝）

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刑事局預防科提醒假網拍詐騙手法。（胡欣男翻攝）

韓國知名男子團體Wanna One上週來台開演唱會，台中劉姓、新北周姓大學生因從購票系統搶不到票，轉而在臉書社團找黃牛票，都被詐騙集團假冒的賣家，要求另用通訊軟體聯繫交易事宜，分別匯出3500、4000元買票，直到演唱會開始，都沒收到票，且賣家早已刪除帳號人間蒸發，氣得報案。

刑事局預防科指出，這類假網拍詐騙，會針對熱門的演唱會門票行騙，會要求被害人私下以通訊軟體聯繫，並以門票十分搶手為由，催促先匯款，近期熱門演唱會場次多，提醒民眾勿上當。

警方表示，由11位大男孩組成的韓國團體Wanna One上週來台辦演唱會，吸引大批粉絲搶票參加，然而有多位粉絲在臉書平台購買演唱門票遭到詐騙，匯了錢卻苦等不到心繫的偶像演唱會入場券，而不少還是學生身分的迷哥迷妹們，苦存零用錢為了見偶像一面卻化為泡影，既傷心又悲憤。

警方分析假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，然而當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，示後再面交取票付餘款，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，不回應。

(中時 )

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