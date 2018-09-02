富少毒舌開酸 激勵心臟病童多活5年

2018年09月02日 16:18 中時 潘鈺楨

片中的主角心臟病童大衛(右)已活到21歲，還交到一個超正女友。（安可提供）

《無聊的人生我死也不要》（This Crazy Heart）描述心臟病童大衛與玩咖大哥藍尼的真人真事。藍尼把大衛當作一般人看待，初次見面就問大衛「活不了多久，為什麼要上學？」沒想到卻大衛竟秒答：「被強迫的。」藍尼笑看生死的態度也因此獲得大衛好感，大衛也讓藍尼陪伴完成人生願望，而藍尼則繼續維持毒舌風格，就連大衛想談戀愛，藍尼都要碎念，不僅吐槽女生有公主病，更大膽開酸「就讓她傷透你的心吧，反正你心臟本來就重傷了。」而當大衛遇上真命天女則是鼓勵他勇敢追求。現在的大衛已活到21歲，還交到一個超正女友。

《無聊的人生我死也不要》主角大衛將談戀愛列為人生必做清單之一，卻不擅於跟女生聊天，更經常將一隻破舊的洋娃娃「安娜」帶在身邊，還向專為重症病童完成願望的基金會申請，替娃娃換新頭髮，但藍尼卻毫不留情吐槽「帶著安娜別想把到妹」，才讓大衛放下娃娃、並遇上初戀情人。現實生活中的大衛受到藍尼的鼓勵，不僅談了戀愛，也度過生死難關，而玩咖藍尼原本是夜夜笙歌的靠爸族，被大衛「活在當下」的態度感動，不僅追到白富美的女醫生，更重拾書本，考上醫學院，以當醫生為目標，劇情勵志卻不落俗套。

《無聊的人生我死也不要》是由原本被醫生認為活不到16歲的心臟病童大衛，與主治醫師的兒子藍尼共同撰寫的暢銷書改編而成。描述富家青年藍尼從大學輟學後就無所事事，成天上夜店與朋友廝混，有一天喝醉了竟將跑車一路開進家中泳池，讓名醫父親忍無可忍，逼他必須陪伴有先天心臟病的病童大衛完成人生願望清單，否則就要斷了他的一切金援。該片導演馬克侯特蒙曾以《帝國大審判》（Sophie Scholl-The Final Day）入圍奧斯卡最佳外語片，新片《無聊的人生我死也不要》以快節奏的喜劇方式，笑看人生的生老病死，最後神來一筆的結局更是賺人熱淚。電影將於9月14日在台上映。

(中時 )