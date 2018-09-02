單身影后扮新手媽 靠男主角「喬姿勢」

2018年09月02日 16:15 中時 潘鈺楨

荷克絲冏扮新手媽，在電影中手忙腳亂完全真的。（海鵬提供）

「四語影后」荷蘭女星希薇亞荷克絲（Sylvia Hoeks）最近在新片《愛情無論如何》（Whatever Happens）飾演一名「空中上班族」，每天得花4小時搭飛機通勤上班，竟是為了天天回家給女兒哺乳。有趣的是，從沒育兒經驗的她，片中初為人母，拍攝時完全不會照顧貝比，反倒男主角法利亞迪姆（Fahri Yardim）育有二子，照顧小孩得心應手，當場指導她正確姿勢，她才能順利過關。

該片德國上映時打動不少上班族女性，尤其荷克絲神來一筆、將商場心理學「大猩猩理論」(太專注目標而忽視致命細節)套用於情場，及時挽回7年的同居愛情，終讓觀眾大鬆一口氣。

近來在好萊塢竄紅的荷蘭影后希薇亞荷克絲，精通荷、德、法、英等四國語言，還曾以義語片《寂寞拍賣師》的神秘性感女，將傑佛瑞洛許迷得團團轉，為她打響國際知名度。去年她在好萊塢鉅片《銀翼殺手2049》化身冷酷反派女，與萊恩葛斯林、哈里遜福特飆戲，又讓觀眾看到她另個面相。日前荷克絲確定將在蘋果自製的科幻史詩影集《see》，飾演集權力智慧於一身的「凱恩皇后」，成為好萊塢新生代的冷豔女星。而她在這部德語片《愛情無論如何》與票房巨星法利亞迪姆從室友變成戀人，真實捕捉情侶間、最細微敏感的化學效應，一舉榮獲慕尼黑國際影展最佳影片等三大獎提名。

《愛情無論如何》反映現今德國社會「女主外，男主內」普遍現象，劇情描述女律師漢娜（希薇亞荷克絲 飾），與攝影師室友尤利安（法利亞迪姆 飾）日久生情，還意外生了寶貝女兒。工作扶搖直上的她，全心投注事業，聚少離多終使感情漸行漸遠。就在決議分居前的最後一晚，兩人得趕去為友人證婚之際，愛怨湧上心頭、往事竟歷歷在目。《愛情無論如何》跳脫一般愛情電影的框架，從一段即將結束的愛情開始細述，再回溯兩人相識、相戀、相知到相守的過程，精準描繪了愛情的模樣，讓人彷彿經歷了一場愛情的洗禮。

有趣的是，現實中還是單身的荷克絲，片中卻得當起新手媽媽，讓她在演出前既興奮又緊張。當聽說劇組找來不到一歲的女嬰跟她一起演，更讓她驚喜萬分，直到開拍才發現自己遇上貝比完全不行，連哺乳姿勢都得重新學。電影將於本周五9月7日在台上映。

(中時 )