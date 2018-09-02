賈樟柯《江湖兒女》勇闖金馬 喊話「希望在台上片」

賈樟柯盼電影能在台上映。（翻攝自視頻）

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賈樟柯帶著新作《江湖兒女》來台。（佳映提供）
《江湖兒女》女主角為賈樟柯夫人趙濤。（佳映提供）

大陸導演賈樟柯，應亞太影展之邀快閃訪問台灣，和台灣觀眾以及國際影人分享他入圍今年坎城影展主競賽影片《江湖兒女》的創作發想和幕後花絮。講座為時1小時，雖結束後他快閃離台，但還是特地錄了一段問候影片，向未能到場的台灣粉絲介紹這部電影。

賈樟柯介紹，電影時空從2001年到2018年元旦，是一個跨越17年的愛情故事。敘述一對相愛的男女，17年前男的說「我是一個江湖裡的人」，女主角說「我不是」，沒想到再相逢後兩人說法互換，是什麼原因讓自我身份認同有這樣大的跨度。最後希望電影有機會能在台灣上片。

電影若要在台上映，除了明年抽籤爭取陸片配額，也可期待通過金馬獎初選的這部片子，在今年金馬獎拿下最佳影片或最佳導演獎項，賈樟柯此舉也形同替電影勇闖金馬打氣。

《江湖兒女》的女主角依舊是夫人趙濤，趙濤在開拍前蒐集大量資料，同時仔細鑽研賈樟柯親自撰寫的劇本和角色。有一天，她向賈樟柯說：「導演，我覺得你的電影三分之二應該是在拍『江湖兒女』，你的三分之一應該只是在拍『兒女』」。賈導覺得趙濤講得非常對，也因此對劇本又做了一些調整，因為覺得「江湖」只是一個背景，是一個故事出發的角度，最終就像趙濤所說的，其實這部電影講的還是「人」，包括男人和女人。

電影描述男主角廖凡和女主角趙濤之間橫跨17年的情愛與情義糾葛，並有多位知名演員和導演參與演出，例如徐崢、馮小剛、刁亦男、董子健、張一白和張譯等。

(中時 )

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