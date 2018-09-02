美網》「夜之女王」莎拉波娃 夜場比賽23戰全勝

2018年09月02日 16:34 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯前職業女網世界球後莎拉波娃（Maria Sharapova），在美國紐約當地時間周六晚間，於美國網球公開賽女單32強賽，以6：3、6：2擊退大會第10種子奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），不但重返美網女單16強，也收下個人在年度最後一項大滿貫賽事的夜場比賽23連勝。

莎拉波娃生涯在美網夜間賽事有23勝0敗完美戰績，賽後她回應：「我在夜場賽事的燈光下總能打出好球，我很喜歡在夜晚比賽的挑戰。」莎娃曾在2006摘下美網女單冠軍，但在此之後，僅2002年打進4強，其他不是沒參加，就是最好頂多止步16強。

拿過大滿貫單打冠軍的女將們，除了莎娃順利過關，兩屆溫網球后可維托娃（Petra Kvitova）、今年溫網球后可貝兒（Angelique Kerber）都意外出局，大會第5種子可維托娃5：7、1：6不敵第26種子、也是謝淑薇的女雙打搭檔沙巴蘭卡（Aryna Sabalenka），可貝兒則是6：3、3：6、3：6飲恨第29種子西布可娃（Dominika Cibulkova）。

另一位落馬的高順位種子，是第13種子貝騰絲（Kiki Bertens），力戰三盤後6：7（4：7）、6：2、6：7（1：7）敗給捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

(中時電子報)