MLB》陳偉殷說「我可以！」 相隔3年再繳8局好投

馬林魚投手陳偉殷相隔3年再有投滿8局的好表現。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

2日馬林魚左投陳偉殷先發8局僅被擊出3支安打失1分，助隊以6比3擊敗藍鳥，收下本季第6勝。上回陳偉殷投球滿8局已是效力金鶯時期的2015年7月13日。今天馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)在7局結束後詢問陳偉殷續投意願，陳偉殷則回應：「我說可以啊！」

MLB》主投8局只失1分 陳偉殷笑收本季第6勝

陳偉殷透露，每次總教練麥汀利詢問他的感覺，只要在場上不會感到特別疲勞或是其他情況，他都會回答：「還不錯。」談到今天投滿8局的情況，陳偉殷說：「總教練問我，繼續丟可以嗎，我說：『可以啊！』」

至於7局結束和投手教練尼維斯（Juan Nieves）的談話內容，陳偉殷則解釋：「每一局都會跟投手教練討論，尤其到比賽後半段，討論每個打者的狀況，可能就是在腦袋重複一次，讓自己可以確認地執行，如何面對打者的想法。」

陳偉殷此役以107球主投8局，只被擊出3安打失1分為責失分，投出次7三振沒有四壞保送，自責分率下修至4.64，收下本季第6勝（另9敗）。不僅如此，他在4局下擊出個人本季第5支安打上壘，開啟球隊的4分大局。

對此，陳偉殷笑說：「想上壘的話就要加快速度，今天應該也是運氣運氣，自己沒有想很多，打擊就是球來就打，打擊對我而言不是最重要的，最重要的是投球。」

今年球季已經漸漸接近尾聲，但陳偉殷表示，自己做好該做的，不會想太多，「希望客場可以投好一點，這幾場在調整的東西已經慢慢改善很多，希望可以繼續保持，重點是控球。」

(中時電子報)

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