網傳劉強東在美因性侵被捕 京東：將追究失實指控

網路流傳的謠言稱劉強東因性侵被捕交保，還附帶有警方的逮書文書截圖。（圖／網路）

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中時電子報
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有關劉強東在美被捕的謠言在中文網路傳開後，京東發言人立即就此事發表聲明。（圖／網路截圖）

正在美進行商務活動的大陸知名網路購物企業京東商城創始人劉強東，2日於網路傳出因性侵女大學生後被美國警方逮捕的謠言。京東商城隨即出面澄清稱，劉強東是遭到不實指控，警方調查後認為無不當行為，將針對不實報導或造謠採取法律行動。

一則關於京東CEO劉強東在懷俄明州因性侵明大學生被捕的傳言，9月2日下午迅速在社群媒體流傳。網上流傳的微信截圖中，一個名為hasudrone帳號聲稱劉強東因性侵了一名明尼蘇達大學生女學生後被捕後獲得保釋。

大陸知名網購企業京東商城創始人、現任CEO劉強東。（圖／中新社）

該微信並附上了劉強東釋放信息截圖，圖中顯示，一名英文名為：liuqiangdong，出生於1973年3月10日的人員，因「性犯罪」遭明尼蘇達州當地警方逮捕，並於2018年9月1日獲得釋放。

網上流傳有關劉強東被捕的微信截圖。（圖／網路）

針對網絡流傳消息，劉強東公司京東賬號發聲明稱：很多傳言不實。表示劉強東是遭失實指控，經警方調查無不當行為。該公司將針對不實報導或造謠行為，採取必要的法律行動。

京東官方微博「京東發言人」發表聲明稱：

今日，我們關注到了微博上有一些用戶在散佈關於劉強東先生的一些不實傳言。特此聲明如下：「劉強東先生在美國商務活動期間，遭遇到了失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，他將按照原計劃繼續其行程。我們將針對不實報導或造謠行為釆取必要的法律行動。」

文章來源：今日，我們關注到了微博上有一些用戶在散佈關於劉強東先生的一些不實傳言。特此聲明如下：

劉強東是大陸知名青年企業家，1973年生(45歲)，畢業於中國人民大學社會學系，曾於哥倫比亞大學留學。1998年在北京中關村創辦了京東公司，從電子產品銷售入手多方擴展零售事業，2004年起轉型成為電子商務公司後快速崛起，2012年登上胡潤少壯派富豪榜，2014年京東集團在美國納斯達克證券交易所掛牌交易。2105年與知名網路紅人章澤天結婚，並育有一女。

(中時電子報)

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