南投》埔里鎮長選戰 廖志城、吳國昌捉對廝殺 卻是喪儀最佳搭檔

2018年09月02日 16:53 中時 楊樹煌

埔里鎮長參選人廖志城在李探雲告別式場中擔任代表家屬致謝詞的代表。（楊樹煌攝）

選情激烈的埔里鎮長選戰，非常有趣的是，國、民兩黨吳國昌和廖志城，雙方陣營在競選拉票上互不禮讓，顏色鮮明對立，處於兩黨對決、捉對廝殺選況，不過廖、吳兩位參選人，卻經常在鎮區喪家奠儀告別式場中，常是相互扮演生平介紹人或致謝詞要角，形成喪儀上最佳搭檔。

南投縣鄉鎮市長的選戰中，選情拚戰程度被譽為1級戰區指標鄉鎮的埔里鎮，雖然原宣布要參選的歌手謝和弦，並未領表登記，但最後完成參選登記後，國民黨提名的議員吳國昌、民進黨徵召的議員廖志城、還有上屆參選鎮長失利的北門里長蔡清輝又捲土重來，仍是形成三強鼎立的激戰選區。

埔里鎮目前的選情，一般的看法仍是處於兩黨對決選況，國、民兩黨推出的吳、廖，長年深耕於基層，實力互有消長，均在伯仲之間，難分軒至；原是無黨偏藍的吳國昌，一向在警政、消防上著力甚深，選前突然加入國民黨，又被黨提名，多一分藍軍的加持力；廖志城則素以謙卑誠懇不激進，勇於任事又務實，一向關心民生議題而普受肯定。

國、民兩黨的吳、廖兩位參選人，較為有趣的是，時常可見兩人同時出現在喪家的告別式場中，兩人常是生平介紹人或家屬致謝詞代表兩大要角，且角色常有互換情事；如今天埔里鎮前鎮民代表會主席李探雲的告別式場，吳國昌擔任生平介紹、廖志城就擔任代表家屬致謝詞；唯在場中兩人都會彼此客氣的尊稱對手，十足展現競選風度。

(中時 )