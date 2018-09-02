台中》民進黨拚市長連任、議員全壘打、里長席次倍增

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，期待年底大家用選票繼續支持台中市長林佳龍連任、市議員全壘打、里長席次倍增。（盧金足攝）

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民進黨台中市黨部2日公布參加107年地方公職人員選舉登記名單，角逐台中市議員計有35＋1席。（盧金足攝）
民進黨台中市黨部執行長翁誌偉強調，民進黨台中市黨部團隊盡全力協助市長、各選區議員、里長勝選。（盧金足攝）
民進黨台中市黨部指出，為讓民生預算順利過關、市政讓人民更有感，要將市議員參選人全部送入議會。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部2日下午公布參加107年地方公職人員選舉登記名單，角逐台中市議員計有35+1席、民進黨員投入基層里長有196人完成登記。民進黨台中市黨部主委何明杰強調，為讓民生預算順利過關、市政順利、讓人民更有感，要將市議員參選人全部送入議會，期待年底大家用選票繼續支持台中市長林佳龍連任、市議員全壘打、里長席次倍增。

何明杰表示，台中市已經是名副其實的「中都」，牽動台灣整體脈動發展，從「希望的台中」，變成「進步的台中」，呼籲大家把選票投給做事的林佳龍，要讓台中持續進步就像「

樓仔厝蓋一半，師傅不能換！」建設、政策永續，今年底讓台中贏得勝利，「認真的市長，進步的台中！」我們以台中為榮，大家都是台中隊。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉指出，民進黨台中市黨部團隊盡全力協助各選區議員、里長，尤其艱困選區，市黨部一起和參選人打拚，市黨部也會舉辦共識營以及里長前鋒營，透過選舉法令來遏止對方的賄選奧步，也力邀里長來傳授里長秘訣，讓大家都成為市長的分身，延續台中的進步。

「林市長從來沒有忘記，4年前給市民的承諾與希望！」翁誌偉強調，台中團隊積極行動，把希望變成進行式，實現真正的宜居，讓大家安居樂業，青年也願意返鄉耕耘，這才是真正的進步，台中躋身台灣的第二大城市，大大增加民進黨提名的議員、里長，及友好的地方選情信心，年底打贏中台灣這場選戰。

(中時 )

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