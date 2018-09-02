新北》蘇貞昌曾支持廢死 葉元之酸：遇到選舉就轉彎

2018年09月02日 17:10 中時 葉書宏

繼北捷殺人魔鄭捷執行死刑2年3個多月後，法務部再次執行家暴殺人犯李宏基死刑；針對廢死議題，國民黨新北市長候選人葉元之痛批，民進黨新北市長候選人蘇貞昌4年前是主張廢死的，「立場遇到選舉就轉彎」。

葉元之說，蘇貞昌要邀侯友宜辯論，請先說明清楚，「支持死刑還是廢除死刑？」「是否支持深澳燃煤電廠？」「補助假牙的預算需要多少？從哪裡來？」他表示，如果蘇貞昌講的都是空話，辯論再多場都沒有意義。

葉元之指出，蘇貞昌日前說廢除死刑需要有配套和需要社會共識，目前沒有這個情況，法律明定死刑，法院明確判決後，執行死刑也是應該。葉元之說，換言之，蘇貞昌現在是支持死刑的，但是4年前，他是支持廢死的。

葉元之貼出一篇2014年5月民進黨的新聞稿，針對當時馬政府執行死刑，時任民進黨主席的蘇貞昌說，「外界認為，馬政府在此刻執行死刑，主要是想轉移公民抗爭訴求的焦點。民進黨在過去執政後期提出逐步暫停執行死刑，並進一步修法及提出相關預防措施的計畫，不過令人遺憾的是，馬政府上任後，停止與社會公民進行相關對話。」

葉元之批，所以按照蘇貞昌主席的說法，蔡英文現在執行死刑，不就是為了轉移執政不利的焦點？而且蘇貞昌應該也認為，蔡英文背棄過去民進黨逐步暫停執行死刑的理想。

葉元之說，為了騙票，蘇貞昌這次回鍋參選，立場前後不一、政策講不清楚，講的都是空話，「衝衝衝變成騙騙騙」。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜拿1999年尚未升格直轄市的台北縣跟當時是直轄市高雄市相比，這是什麼道理？兩者財政狀況相同嗎？侯友宜對新北市市政果然是門外漢，難怪從初選至今，都不願意辯論市政。

黃韋鈞說，新北市升格直轄市財政大幅改善，但有錢可揮霍的侯友宜顯然飽漢不知餓漢饑，當年未升格的台北縣財政辛苦，蘇貞昌舉債是為了用建設培養下一代財源，例如，開發新莊副都心投資50億元，就為新北市賺進8百億元，這連周錫瑋都公開肯定。

黃韋鈞表示，倒是侯友宜近來不斷為了反對而反對，凡是蘇貞昌提出對市民有利的政策，從為失業勞工子女教育補助費比照公務人員、新北垃圾袋降價，到現在的擴大補助長者裝假牙。

黃韋鈞強調，參選市長正是要為市民謀福利，解決問題。現在，侯副市長反對新北市垃圾袋全面降價、反對擴大補助65歲以上市民裝假牙。黃韋鈞表示，雙方立場鮮明，這是最好的政策辯論題目，侯副市長既然對蘇貞昌提的政見有意見，那就公開辯論，讓市民檢驗誰的政策比較可行。

(中時 )