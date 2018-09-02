他退黨罵政府強奪軍公教退休金 何啟聖：清醒講出人話

2018年09月02日 16:55 中時電子報 林郁庭

民進黨嘉義縣前立委林國慶 開臉書直播宣布退黨剪黨證。（影/黃勇誌 YouTube）

民進黨前嘉義縣立委林國慶上個月27日時於臉書直播方式聲明退黨，而前主播何啟聖特別也在自己的臉書分享林國慶的直播影音，說他會分享是因為林國慶特別在政府「強奪」軍公教警消退休金一事上，講出「人」話。

上個月27日林國慶在直播中宣布退黨，當場剪黨證說，他對現在的民進黨執政失望，身為黨員抬不起頭，不必等民進黨開除，他主動退黨，「退黨後，我無黨無派，輕鬆自在」。

何啟聖特別指出林國慶對於在直播中說，政府在處理軍公教人員退休金問題，就好像工廠原本答應會給員工退休金，但後來又說發了退休金工廠會倒。他說，很多公務員一生奉公守法服務人民，等到要領退休金時，（政府）卻跟他說「沒有喔、減了喔，只剩多沒少，因為國家會倒要共體時艱」。

林國慶憤怒指出，政府說沒錢，後來卻又編了8千8百億元的前瞻計畫，「這不是錢嗎？」「你（政府）一嘴跟人家（軍公教人）講沒有錢，這不可以領，但又另外編了一堆錢說，這些錢咱（指8千8百億元的前瞻計畫）來開！」這是什麼道理？這些公務人員會服氣嗎？林國慶質疑，「這8千8百億元要怎麼花，誰來監督、怎麼規範、計畫、執行，感覺是空談」。他感覺這一段時間，「身為一個民進黨員讓他抬不起頭，也對不起以往那些拜託支持民進黨的人」。

何啟聖進一步解釋，他會想要分享林國慶的這一段言論，不是因為林國慶退黨，而是因為他「清醒」了，講出「人」話！特別在政府「強奪」軍公教警消退休金一事上，他說出一個「放諸四海而皆準」顛撲不破的道理。尤其支持這段比喻「之前跟員工簽約要給的退休金，怎能到人家已經退休幾年之後，再跟員工說，老闆因為經營不善，退休金不發了！」何啟聖直酸，「這麼簡單的道理，不知道為什麼執政的民進黨不懂！人不照天理，天就不照甲子！」

(中時電子報)