沒有虐待只有愛！潘慧如、施名帥擔任世界動物日公益大使

潘慧如、施名帥擔任世界動物日公益活動大使。（TaiwanSPCA台灣防止虐待動物協會提供）

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潘慧如、施名帥擔任世界動物日公益活動大使。（TaiwanSPCA台灣防止虐待動物協會提供）
潘慧如擔任世界動物日公益活動大使。（TaiwanSPCA台灣防止虐待動物協會提供）
施名帥擔任世界動物日公益活動大使。（TaiwanSPCA台灣防止虐待動物協會提供）

潘慧如、施名帥攜手擔任2018世界動物日公益活動大使，一起宣導愛護動物，沒有虐待只有愛。潘慧如本身是Taiwan SPCA（台灣防止虐待動物協會）長期贊助者，因為今年拍戲一直很忙，本想再次舉辦義賣活動幫助流浪動物，但實在沒有多餘時間，所以便主動提議擔任世界動物日活動大使，希望能盡一些心力。她還主動聯絡攝影師、化妝師一起參與，所有人都是無酬熱心響應。

潘慧如覺得生命沒有不同，不應該有所差別待遇，且台灣因為政策寬鬆關係，流浪動物問題非常嚴重，還好台灣有很多人都自發性的成立狗園、擔任愛媽，就是希望能夠減少流浪動物問題，「台灣最美風景真的是愛」。

她平常除了積極參與協助流浪動物推廣之外，也計畫撰寫劇本、開設寵物旅館，希望透過更實質的行動讓大家真的理解流浪動物問題的嚴重性。

這是施名帥第一次參與公益活動，受到Taiwan SPCA邀請時，他二話不說一口答應，因為他覺得這是非常有意義的事。拍照當天有2隻待領養狗狗一起拍攝，其中一直很怕生的狗狗「班長」跟他相處5分鐘，就卸下心房一直跟他撒嬌，害得他超心動想領養；他說狗狗一直是我們的最好的夥伴，只要感受到你的愛，牠是不離不棄的，也呼籲大家用愛真心對待牠們，不虐待、不離不棄。

施名帥今年因為《少年小鬼我在路上》一片已參加了倫敦及尼斯國家電影人影展，7月剛拍完《我們與惡的距離》，一直都是影展常客的他認為，表演領域應該更寬闊，除了獨立電影、公共電視的邀約，接下來會積極參與商業電視的拍攝，能夠在不同的平台享受表演，對於表演已經很成熟的他，現在的確是最好的時機點。

(中時 )

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