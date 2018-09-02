獨子在韓結婚 必翔女董座八千萬換兩周境管

因為獨子在韓結婚，必翔女董座（圖右）以八千萬換兩周境管（本報系資料照）

友善列印
中時

電動車大廠必翔實業前董事長蔣清明，被控涉嫌炒作自家股票獲利近2億遭起訴，並限制出境，蔣日前以獨子9月中旬在韓國結婚，向台北地院聲請暫時解除限制出境，參加獨子婚禮，合議庭裁定蔣提出8000萬元保證金，准予自9月4日至18日暫時解除限制出境。

檢調懷疑，必翔實業股價自2014年5月至2015年底，多次出現異常交易，股價從每股30元炒作至74元，金管會懷疑有人為操縱炒作，函送檢調偵辦。檢調去年5月約談搜索必翔創辦人伍必翔、董事長蔣清明夫婦到案，訊後諭令伍必翔200萬、蔣清明300萬交保，2人均限制出境。

檢方認定，蔣涉嫌炒作必翔股價，不法獲利近2億，2015年8月蔣以境外公司「Networth Global Service 」，透過利國皇家銀行賣出4200張必翔股票，金額高達2億7760萬元，去年9月依違反證交法起訴蔣女，伍必翔獲不起訴。北院去年10月30日限制蔣女出境。

蔣女日前以獨子將在9月15日於韓國首爾市舉行婚宴，因獨子自小在海外長大，在台並無親朋好友，目前擔任SHOPRIDER KOREA公司負責人，長居韓國，女方家族極重視婚禮，雙方決定僅在韓國舉辦婚宴，聲請9月4日至18日獨子婚宴及籌備期間暫時解除限制出境，讓她能參加獨子婚禮。

檢方認為，蔣女在國外有其他資產及銀行帳戶，但始終隻字未提，不願坦白交代，她在檢察官偵查時雖已具保300萬元，目前仍未繳回任何犯罪所得，僅憑300萬保證金，金額過低，建請合議庭交保金要超過5000萬。合議庭裁定蔣須提出8000萬保證金，換取2周暫時解除境管。

(中時 )

三峽山區失蹤15日 警消找到婦人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。