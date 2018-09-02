獨子在韓結婚 必翔女董座八千萬換兩周境管

2018年09月02日 17:17 中時 陳志賢

電動車大廠必翔實業前董事長蔣清明，被控涉嫌炒作自家股票獲利近2億遭起訴，並限制出境，蔣日前以獨子9月中旬在韓國結婚，向台北地院聲請暫時解除限制出境，參加獨子婚禮，合議庭裁定蔣提出8000萬元保證金，准予自9月4日至18日暫時解除限制出境。

檢調懷疑，必翔實業股價自2014年5月至2015年底，多次出現異常交易，股價從每股30元炒作至74元，金管會懷疑有人為操縱炒作，函送檢調偵辦。檢調去年5月約談搜索必翔創辦人伍必翔、董事長蔣清明夫婦到案，訊後諭令伍必翔200萬、蔣清明300萬交保，2人均限制出境。

檢方認定，蔣涉嫌炒作必翔股價，不法獲利近2億，2015年8月蔣以境外公司「Networth Global Service 」，透過利國皇家銀行賣出4200張必翔股票，金額高達2億7760萬元，去年9月依違反證交法起訴蔣女，伍必翔獲不起訴。北院去年10月30日限制蔣女出境。

蔣女日前以獨子將在9月15日於韓國首爾市舉行婚宴，因獨子自小在海外長大，在台並無親朋好友，目前擔任SHOPRIDER KOREA公司負責人，長居韓國，女方家族極重視婚禮，雙方決定僅在韓國舉辦婚宴，聲請9月4日至18日獨子婚宴及籌備期間暫時解除限制出境，讓她能參加獨子婚禮。

檢方認為，蔣女在國外有其他資產及銀行帳戶，但始終隻字未提，不願坦白交代，她在檢察官偵查時雖已具保300萬元，目前仍未繳回任何犯罪所得，僅憑300萬保證金，金額過低，建請合議庭交保金要超過5000萬。合議庭裁定蔣須提出8000萬保證金，換取2周暫時解除境管。

(中時 )