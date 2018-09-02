快速通關、電影免費升等 星空聯盟辦一日尊榮會員體驗

2018年09月02日 17:08 中時 王思慧

星空聯盟Star Alliance 成立於1997年，為目前全球最大的航空聯盟。今日於信義香堤廣場舉辦「環遊星世界-2018 星空聯盟尊榮會員體驗」，不僅可體驗當一日尊榮會員，模擬機場暢行無阻的服務，更祭出知名排隊餐廳快速通關、電影票免費升等的體驗。

本次活動邀請藝人艾力克斯、高人氣旅遊部落客青青小熊及吉米旅行攝，三位旅遊達人足跡遍佈世界各地，各有不同的旅遊喜好與體驗。艾力克斯時常帶著家人往返美加地區與台灣，除了注重孩子多元化的成長外，也相當重視旅遊的過程，身為星空聯盟尊榮會員的他，對於星空聯盟提供的五大尊榮服務更是相當讚賞。活動現場模擬星空聯盟尊榮服務優先安檢、優先報到、貴賓室、優先登機及機艙等服務情境，讓民眾無須實際走訪機場，便能體驗同等的尊榮服務，更可拍照打卡留念。

星空聯盟表示，活動特別與一蘭拉麵合作，提供「快速通關」活動環節。平時假日熱門時段需至少排隊2至3小時的一蘭拉麵，抽中「快速通關」的民眾則可免去排隊等待的時間，直接進入店內用餐，備受尊榮禮遇；另一方面則與威秀影城合作提供「免費升級」活動環節，贈送影城的豪華套票，讓民眾視覺及味蕾的享受大大升級，不用到機場也能體驗到星空聯盟的尊榮服務。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務。聯盟底下有28家成員公司，長榮航空也是其中成員，星空聯盟的飛航網路每日提供超過18,400個班次，飛往191個國家的1,300個目的地。

(中時 )