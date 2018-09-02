台中崛起！中市府發行2017都市發展年報

2018年09月02日 17:15 中時 盧金足

台中市府都市發展局彙整一年來推動成果，發行《2017台中市都市發展年報》，規畫「好願景、好創新、好活化、好成家、好安心及好便利」六大專篇，包括「大台中123奠基工程」、「十大都市計畫」、「水湳智慧城」等大方向發展願景，到生活相關的「共好社會住宅」、「騎樓安學專案」、「建築物公共安全檢查」等政策，為台中的崛起打下根基，也與市民分享城市成長的榮耀。

都發局長王俊傑指出，都市發展業務繁雜交錯，從城市藍圖規劃、細節發展到實際執行，每個環節市府都嚴謹，因為手中所推動的是市民未來的生活樣貌；3年多來，市府團隊努力推動台中市朝向先進智慧及深具發展潛力的目標前進，逐步實現「智慧創新、宜居城市、生活首都、生態城鄉」四大發展願景。

回顧過去一年各項業務推動成果，都發局整理成《2017台中市都市發展年報》，除了從大格局的空間規畫來看台中的發展願景外，貼近市民生活的「好成家」專篇，闡述市府推動共好社會社宅的決心以及成效，並顧及城市空間品質並提升生活友善度，將各區城鄉風貌規畫、社區營造等成果一併呈現。

其中「好安心」著重於在建築安全及騎樓整平的推動成果；「好便利」則提供分區證明線上核發、無紙審照系統平台、建造執照申辦資訊透明e指通、都市發展願景網站等多項提升行政效率的便民措施。

都發局表示，台中的崛起，是市民和市府團隊一起達成的成果，未來市府會繼續努力，讓台中持續改變與進步。

(中時 )