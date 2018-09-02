丁守中挺青年 國民黨青年盃決賽圓滿落幕

2018年09月02日 17:10 中時電子報 綜合報導

由國民黨青年部主辦，【狂五夏祭】國民黨青年盃電競、街舞、歌唱最終決選今（2）日於西門町聯合醫院廣場圓滿完成，並完成青年部吉祥物設計競賽人氣前三名頒獎。比賽歷時三個月，於北、中、南三區分別進行鬥牛、電競、熱舞、歌唱及設計五大競賽，全台各地參賽者累計超越兩千名，獲得廣大青年朋友迴響。

本次比賽全台各地晉級參賽人齊聚一堂，為最後階段衝刺，並邀請臺北市議員參選人徐巧芯擔任傳說對決賽評，為比賽增添亮點。臺北市長參選人丁守中也受邀為本次比賽嘉賓為選手頒獎，丁守中對本次比賽頗為重視，表示很高興國民黨青年部能舉辦這個充滿活力、創意的比賽，讓年輕人有很大的發揮空間，並表示未來若當選市長，本系列比賽將舉辦的更大、更隆重。丁守中也承諾將運用市政府有力的資源，對動漫、電競、食品、軟體設計、服裝設計等產業舉辦技職類競賽，給予青年更多樣的發揮平台。

圖/國民黨青年部提供。

競賽榜單：街舞比賽冠軍ZERO FOUR CREW、亞軍HRC KIDS、季軍IPpoppers；歌唱比賽冠軍郭芝吟、亞軍one person、季軍黑色素樂團。

國民黨青年部舉辦本次比賽受到廣大青年朋友對熱烈回應，青年部主任翁紹輝表示本次比賽是為了能給予青年朋友一個展現自我的舞臺，未來將繼續舉辦一系列比賽延續這個目標，相信本次比賽為本黨在發掘青年才藝，關注青年議題上立下了相當顯著的里程碑。

(中時電子報)