中華國腳的搖籃 上海台商捐百萬給後山童

花蓮縣足球協會長年推動足球運動向下紮根。（許家寧攝）

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上海台商投企協會再度捐出100萬元幫助偏鄉足球學童。（許家寧攝）
花蓮為台灣國腳的搖籃，孕育足球國家隊不少主力球員。（許家寧攝）
上海台商捐助百萬元讓花蓮縣內小選手獲嶄新球衣與球鞋。（許家寧攝）

台灣足霸！全國城市足球對抗賽中花蓮縣U15與U18雙雙摘金，讓上海市台商企業投資協會欣喜若狂，2日返台再捐出100萬元給花蓮縣各級足球隊，為這群後山孩子添購球衣裝備，還邀請小選手赴陸交流球技，期許四年後杭州亞運一舉為台灣奪得金牌。

花蓮為足球國腳的故鄉，本屆印尼亞運中華隊中成員多半來自花蓮，其中又以女足殺進四強，寫下20年來最佳戰績，表現最為亮眼，上海台商李政宏等18人返台做公益，今日捐贈100萬元給花蓮縣足球協會，盼藉具體行動拋磚引玉，讓足球持續向下紮根。

花蓮足協理事長陳益雄表示，上海台企協會看到偏鄉學校資源的缺乏，去年先捐贈100萬元，一口氣為花蓮高中、國中及國小共14支球隊，每隊添購2套比賽服、襪子及教練服，共計700套，這次城市盃花蓮小選手就是穿著嶄新球衣拿到冠軍。

教育處長劉美珍說，花蓮為台灣體育選手的搖籃，日前全國城市足球對抗賽，花蓮縣U15以美崙、化仁國中組成黃金陣容，U18則由花蓮高中、花蓮高農聯軍出征，展現絕佳奮戰精神，賽事總計射進60球，技驚全場，雙雙為花蓮囊括冠軍金盃。

今年獲贈比賽服學校，將增加花蓮高農、新城、西林及立山國小等校，捐贈裝備包括個人背包、球隊醫藥箱及大足球袋兩個，另外，花蓮足協規劃致贈各重點學校外套、足球鞋等，同時也要邀請冠軍選手前往上海足球交流參訪，拓展小球員視野。

(中時 )

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