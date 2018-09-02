教育部調降專任教師教學節數 台中市立學校同步

台中市府為保障教師權益，並為十二年國民基本教育新課綱做好準備，配合教育部政策，從107學年度起將相關領域每周授課節數趨於一致，落實「科科等值」精神。（圖／台中市府提供）

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教育部今年修正發布《國立高級中等學校教師每週教學節數標準》，將5類科專任教師每週基本教學節數，由18節調降為16節。台中市政府教育局2日表示，為保障教師權益，並為十二年國民基本教育新課綱做好準備，市府配合教育部政策，台中市立學校與全台國立學校同步，從107學年度起將相關領域每周授課節數趨於一致，落實「科科等值」精神。

台中市府教育局指出，十二年國教新課綱將於108學年度正式上路，因應新課綱強調課程共備，各科教師須加開多元選修課程，藝能科教師若維持每週18節授課，可能較難兼顧精緻化教學及多元選修課程開發。

教育部今年8月7日修正發布《國立高級中等學校教師每週教學節數標準》，將藝術領域、生活領域、健康與體育領域、全民國防教育及選修課程(包括生命教育類、生涯規畫類及其他類)專任教師每週基本教學節數，由18節調降為16節。

為保障教師權益，並為十二年國教新課綱做好準備，台中市府配合教育部政策，台中市立學校與全台國立學校同步，107學年度起調降藝能領域等5類科教師授課節數。

台中市課程發展中心教學輔導組學科輔導團長歐靜瑜說，新課綱即將上路，教師基本授課時數調整，讓教師有更多時間投入跨領域課程設計；此次降低基本授課時數的領域，在過去被歸類為「非考科」，但這些領域的課程內容往往更能夠符合學習在生活情境中的運用。

忠明高中教務主任陳建銘強調，新課綱跨領域合作，每名教師都要合作發展學校校訂必修、多元選修課程，安排加深、加廣選修，以及規劃學生自主學習及彈性學習時間，落實科科等值更能引導學生適性發展。

(中時 )

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