台南》南下助選 柱柱姐：好日子靠自己爭取 不會從天上掉下來

2018年09月02日 17:33 中時 程炳璋

前國民黨主席洪秀柱（黑衣者）南下助選，在眷村受民眾夾道歡迎，國民黨台南市長高思博、與參選議員的復興里長李鎮國陪同。（程炳璋攝）

國民黨前主席洪秀柱2日風塵僕僕一路南下助選，先在永康區復興里開座談會助選，再到東區崇義菜市場幫國民黨議員掃街拜票，國民黨台南市長提名人高思博全程陪同，呼籲市民從台南起義，改變台灣。

洪秀柱抵達台南市第1站先到永康區復興里眷村故事屋，為轉戰議員的復興里長李鎮國助選站台，高思博陪同出席，受到眷村民眾夾道歡迎。

「柱柱姐」提到好日子不是天上掉下來的，是自己想辦法爭取來的，國民黨要爭氣，在每次選舉時，一票一票找回信心。

她提到民進黨在南台灣的嘉義以南各縣市平均執政20幾年，卻沒有給人民好的生活與建設，前台南市長賴清德一路做到行政院長，留下上百人死亡的登革熱、破功的幾百億治水計畫，在行政院有「功德說」、「上帝說」，一堆胡說八道，都是農曆7月的鬼話。

高思博表示，台南上周淹大水，很多鄉親與水同眠3天，災後還要填很多表格，自己量水位、拍照，身請區區的5000元補助，這樣的城市只會課稅，不會照顧人民，因此11月要用選舉從台南起義，改變台灣。

結束眷村行程，柱柱姐、高思博與市議員王家貞到東區菜市場掃街拜票，看到攤販就握手，有肉販興奮與3人合照，高呼當選。

(中時 )