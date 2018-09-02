台北》提醒小英別再跌倒？ 姚文智：相信明天舞台非常平穩

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民進黨昨已啟動「百工百業挺改革」的輔選列車，身兼民進黨主席的蔡英文跟行政院長賴清德明晚將齊聚，替民進黨台北市長候選人姚文智拉抬選情。但上回授旗時，蔡不慎摔倒跌坐舞台。姚下午至迪化街掃街拜票，媒體詢問姚會不會提醒總統留意腳步，不要再跌倒？姚表示，相信明天舞台非常平穩，盼外界把焦點關注在國計民生上。

蔡英文上月初參與台北市授旗大會時，剛把誓師旗交給民進黨市議員林世宗，但後退時一度重心不穩跌坐，引發外界關注。媒體今問姚，明晚會不會提醒蔡要小心別跌倒，姚聽完問題時先「蛤」了一聲，隨即笑說不知道該怎麼回答。

姚文智隨後說，上次跌倒是因為揮旗大家太興奮，總統上次感染到興奮的情緒，也非常高興，明天相信舞台會非常平穩，讓總統能做完整的政策說明。姚說，明天的演講重點在於國家跟首都的經濟發展，希望外界把焦點關注在國計民生的議題上。

此外，姚上午走訪木柵市場，雖然不少民眾熱情握手，但仍遭茶行老闆嗆聲「民進黨都在亂搞！」對此，姚下午受訪時強調，過去歷任政府都沒辦法完成年金改革，雖然改革會有阻礙、影響部分民眾權益，所以在公開街上遇到不同的聲音相當合理；他支持所有中央政府的改革，未來台北市的改革也要更加努力，「所有壓力我們都不怕，所有挑戰都願意勇往直前」。

姚文智下午回防到自己的優勢選區，至大同區迪化街掃街拜票。媒體詢問，上午在木柵市場遭嗆，會不會擔憂自己選情被中央執政拖累？姚說，民進黨對台灣全面性改革的意志相當堅定，當然有些朋友的背景可能擔憂改革、或是被改革的對象，但改革還是要持續進行。

姚文智也趁這機會力讚蔡英文總統，希望支持改革的民眾，更堅定支持蔡英文；過去幾任政府都嘴巴講講做不到，但小英做到了，為什麼大家要把這樣的抱怨、阻礙不斷放大，造成更多困擾，強調「這樣方向不對的」。

(中時 )

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