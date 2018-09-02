辣翻！蔡淑臻秀性感無暇美背 爽接7位數醫美代言

2018年09月02日 17:32 中時 林淑娟

蔡淑臻代言醫美身材辣翻。（海芙音波提供）

蔡淑臻代言醫美身材辣翻。（海芙音波提供）

蔡淑臻代言醫美身材辣翻。（海芙音波提供）

美魔女蔡淑臻1年多前因腳舊傷復發，暫別螢光幕多時，日前為伊林璀璨之星總決賽難得亮相，依舊亮麗，一點也不輸年輕妹妹。她透露維持青春的秘訣，除了過去養成的運動習慣，每半年就會「進廠保養」一次，維持肌膚彈性，因此看起來總是緊實飽滿。先前還被誤認是大學生，被20幾歲的年輕男生搭訕，對方甚至完全沒認出她。

其實自從她受傷、運動量驟減以來，肌肉緊實度下降許多，體重雖然沒變，但體脂肪從20增加到27。不能運動的她，只能從飲食與醫美著手，目前也實施生酮飲食，「不然我真的要胖的跟豬一樣。」

雖因受傷無法接許多工作，但蔡淑臻荷包可沒空著，最近才以7位數價碼接下音波拉提代言，對於她十分在意皮膚的「緊實度」，音波拉提剛好可以解決嘴邊肉、雙下巴、身體鬆弛等問題，「一覺起來就好了」。

不過，她倒也沒打算硬要男友李沛旭體驗音波拉提，「你不覺得男人有皺紋反而更有魅力嗎？」瞬間賞了一記閃光彈。蔡淑臻認為，醫美是每個人的選擇，就像用不同的保養品一樣，並不會強迫身邊友人一定要怎麼樣，但若大家有需求歡迎來找她。

她停工近兩年，最近病情漸漸好轉，但她表示，仍無法穿著高跟鞋太久，前陣子剛拍新電視劇，劇中有蹲下、穿高跟鞋走路的內容，幸好導演非常體諒，讓她用其他方式替代。

(中時 )