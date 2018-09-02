823水患 上萬名慈濟志工到災區關懷

2018年09月02日 18:28 中時 廖德修

這次水患共有來自15縣市、上萬名慈濟志工，投入災區關懷與服務。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工（左）也關懷參加救災的國軍官兵。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工安撫受災的長者。（圖／慈濟基金會提供）

水患期間慈濟志工用船載便當，沿街分送給民眾食用。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工製作大量便當。（圖／慈濟基金會提供）

8月23日起南台灣受到熱帶低壓及西南氣流影響，造成嘉義、台南地區嚴重災情。慈濟基金會從傳出淹水災情立即啟動送出第一餐災區熱食便當後，到9月2日依舊在進行災區關懷。

至2日為止，慈濟共動員包括台南市、嘉義縣等災區及從基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市在內共15縣市、超過萬名志工「自費自假」投入災區關懷與清掃。

9月1日及2日更有來自慈濟西部地區台北、台中、大林等北、中、南三個慈濟醫院院長，親自帶慈濟醫院醫護團隊，及北區、中區、南區、南投、彰化「慈濟人醫會」醫護人員，兩天內有超過200位醫護深入受災鄉鎮村落駐點及行動義診。位於台南的慈濟中小學也由張經昆校長親自帶領學校教職員，在9月2日投入台南受災地區關懷。

「一方有災、十方馳援」，在台南與嘉義災區，受災戶出不來，無熱食可充饑，慈濟志工「聞聲救苦」立即馳援。路不通，求助軍方及消防出動軍車與消防艇送熱食，慈濟志工「陸上行舟、涉水親送」，在此次0823水災共發放熱食便當2萬3千多個、麵包3千3百多條！

由於救災期間，國軍官兵投入災區清掃常因防護措施不足而出現割傷受傷狀況，經慈濟大林醫院駐診醫療團隊回報慈濟基金會後，慈濟立即調撥大愛感恩科技250套的防割手套及300雙防穿刺鞋墊，在官兵使用後，官兵在災區的清掃工作即出現無傷害的保護效果，慈濟將與軍方討論如何善用資源，提供給官兵安全的保護措施。

水退之後，慈濟志工一一走入受災區進行安心家訪，在南部包括高雄、台南、嘉義等淹水受災地區進行約1萬戶！在安心家訪時，發現部份受災戶因床鋪泡水多日無乾淨床可睡，慈濟立即調送95床福慧床、190條毛毯給水災受災戶使用。

慈濟基金會指出，因部分受災地區民眾需要陪伴與關懷，慈濟台南分會與嘉義連絡處將持續關懷受災地區，並應受災地區民眾需要，安排時間舉行社區愛灑及祈福會，有關部份受災民眾提出泡水受災傢俱受損問題，慈濟基金會也一併進行整體或個案評估方案，祈受災民眾能安心與安身，回復正常生活環境。

(中時 )