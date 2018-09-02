《中時晚間快報》輔選徐定禎 賴清德狀況百出

輔選徐定禎 賴清德狀況百出

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中時電子報
綜合報導

◎ 輔選徐定禎 賴清德狀況百出

民進黨的「百工百業挺改革」活動於2日前進苗栗，蔡英文總統與行政院長賴清德同台現身，力挺民進黨禮讓無黨籍參選苗栗縣長的徐定禎。蔡英文直言，苗栗發展急需肯做事、有能力的地方政府帶領，強調不能再讓苗栗停滯不前。而賴清德也上台鼓勵民眾支持徐定禎，但卻將他頭份市長頭銜口誤為「後龍鎮長」，瞬間凝結會場熱鬧氣氛，讓民眾十分錯愕。

◎被酸沒救災還放話 吳敦義：做錯不能批評？

蔡英文總統昨天替彰化縣長魏明谷站台時，批評「對手」，「不僅沒有協助救災，還講出一些不妥當的話」。國民黨主席吳敦義今出席青年活水營第六期閉幕時對此表示，「妳做錯的事，連批評都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

◎ 「NAFTA」喬不攏 川普嗆「踢走加拿大」

美國與加拿大在8月31日期限之前，仍未就修訂《北美自由貿易協定》（NAFTA）達成共識，美國總統川普1日連發推特嗆聲，沒有政治必要性非留住加拿大不可，如果美方得不到公平的協議，不惜把加拿大踢出去。他甚至警告國會不要插手，「否則我將完全終止北美自由貿易協定。」

◎ 卓義峯拍MV險出事 電視砸頭只差1公分

卓義峯暌違10年，將推出新專輯《聽者》，他日前拍攝首波主打〈人格分裂〉MV時也出現一段驚險插曲，當他走到工作人員原本已堆好的大小電視機牆前方準備「對嘴」時，數台電視機突然應聲倒下，差一公分就砸到他的頭，事後回想他說：「可能是我太入戲了，再加上電視機疊起來的時候，有些不那麼平整，一個不小心手去拍到了才倒下。」

(中時電子報)

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