俄推最致命大口徑消音狙擊步槍 防彈衣擋不住

2018年09月02日 18:02 中時電子報 盧伯華

美國知名專業雜誌《大眾機械》(Popular Mechanics)最近一篇報導指出，以製造步槍的俄羅斯軍械師最近再發表一款足以令人膽寒的狙擊步槍，這款配備12.7毫米的MC-116M狙擊步槍升級版不僅配備有特殊消音器，且能在300公尺距離直接擊穿高品質的防彈背心。

該報導認為，這款新式武器是目前世界上最致命的狙擊步槍，其獨特之處在於它的子彈在無聲狀態下仍能發揮其穿透力。MC-116M為特種部隊與進行城市戰部隊使用的槍款配備了7.62毫米消音器，在壓制住聲爆與閃光的同時，還能維持800公尺的有效射程。這次在俄羅斯一年一度的「軍隊2018」論壇上展示的新版槍支，還具備其他令人驚奇的特性。

報導指出，新款的MC-116M是以已有20年歷史的MT-116M進行改造，MT-116M原為7.62毫米，射程700公尺。新版本MC-116M在保留了基本設計，但將子彈口徑轉換為12.7毫米並且可以安裝消音器，這是步戰武器的一個相當重要的突破。

報導引述專家的話說，由於戰鬥型態不同，現代軍隊更需要隱匿踨跡，因此消音武器需求大增。這次俄羅斯軍械師解決一項非常艱巨的任務，因為12.7毫米口徑槍支的子彈重量大，要做到槍口消音與抑制閃光非常困難，俄國軍械師們為此研發一種特殊消音器，有效壓制射擊音爆與閃光。此外，在消除噪音與閃光的同時，還能讓MC-116m狙擊步槍以12.7毫米子彈的重大質量在300米距離內擊穿高質量的防彈背心。

美國專家認為，此一事實證明，俄羅斯在製造無聲槍械方面在世界上仍居於領先地位。

(中時電子報)